Белоруссия признала произведенную на Алтае гречку опасной из-за 4 минут

Белоруссия не в первый раз вводит запреты в отношении российской продукции. Так, в декабре Минск во второй раз за прошедший год внес в реестр опасной продукции наименования газированных слабоалкогольных напитков российского бренда Santo Stefano производителя АО «Евразийская алкогольная группа».