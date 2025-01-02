В России вырос минимальный размер оплаты труда

На ПМЭФ-2023 Путин поручил к 2030 году увеличить МРОТ минимум в два раза. Он подчеркнул, что такое изменение станет стимулом для роста зарплат в стране. На момент заявления МРОТ составлял 16 242 ₽ Потом это повышение было закреплено в соответствующем поручении президента.