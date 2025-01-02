В России вдвое увеличили налоговый вычет для семей с детьми

Стандартный налоговый вычет на детей — это сумма, на которую можно уменьшить налог на доходы физических лиц. Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. У заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов. О.