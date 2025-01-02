В России вдвое увеличили налоговый вычет для семей с детьми

Соответствующий закон президент России Владимир Путин подписал 12 июля 2024 года. Ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка выросли до 2,8 тыс. руб.
Сумма на третьего и каждого последующего ребенка увеличилась до 6 тыс. руб. Вычет на первого ребенка остался прежним и составляет 1,4 тыс. руб.
Стандартный налоговый вычет на детей — это сумма, на которую можно уменьшить налог на доходы физических лиц. Выплата будет производиться каждому из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) детей в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если те обучаются в образовательной организации на очном отделении. У заявителя не должно быть задолженности по уплате алиментов. О.
Кроме того, изменился предельный размер дохода, до достижения которого применяются стандартные вычеты. До 2025 года он составлял 350 тыс. рублей, теперь он составляет 450 тыс.
С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся данных.