Турция может поставлять газ Европе, пишут СМИ

«Газпром» в среду сообщил, что лишен технической и юридической возможности подавать газ для транзита через Украину, с истечением соглашения с НАК «Нафтогаз Украины» с 8.00 мск 1 января подача российского газа не осуществляется. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитное соглашение.
«Последняя ситуация между Россией и Украиной еще больше укрепит позиции Турции как безопасной альтернативы. Турция уже некоторое время занимает видное место в качестве безопасного маршрута транспортировки газа. Это объясняется не только ее географическим положением, но и наличием газовой инфраструктуры в Турции, которая уже некоторое время добывает собственный газ в Черном море, а через ее территорию проходят трубопроводы и плавучие сооружения», — пишет издание.
Издание отмечает, что у Турции также есть потенциал для экспорта большего количества газа на европейские рынки.
«Вместе с газом, добываемым в Турции, в Европу можно будет продавать газ из разных стран», — отмечает газета.
Турция получает природный газ из России по газопроводам «Голубой поток» и «Турецкий поток», из Азербайджана по газопроводу TANAP и из Ирана. Анкара также продает газ в Болгарию, Македонию, Венгрию, Молдову и Румынию.
Заключенный в 2019 году договор о транзите российского газа в Европу по украинской территории истек 31 декабря. «Газпром» в прошлом году поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров, что составило 4,5% от общего потребления в ЕС. Украинские власти в течение всего 2024 года неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор. Президент России Владимир Путин ранее сказал, что контракта на транзит газа через Украину больше не будет.