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Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты

КИШИНЕВ, 2 янв — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду приветствует переход на евро вместо доллара в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, поскольку это принесет пользу внешней торговле, информирует пресс-служба администрации главы республики.

Источник: AP 2024

Ранее Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США.

«Президент Молдавии Майя Санду приветствует решение Национального банка Молдавии принять евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея с 2 января 2025 года. Эти меры принесут пользу внешней торговле, упростив финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, обеспечив большую предсказуемость в международных торговых операциях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента.

По мнению Санду, решение Нацбанка принесет больше ясности и стабильности молдавским компаниям, экспортирующим свою продукцию на европейский рынок.

Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро.