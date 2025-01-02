Санду приветствует переход на евро в качестве базовой валюты

Ранее Нацбанк Молдавии сообщил, что со 2 января евро будет использоваться в качестве базовой валюты для установления официального обменного курса молдавского лея, заменив доллар США.
«Президент Молдавии Майя Санду приветствует решение Национального банка Молдавии принять евро в качестве базовой валюты для установления официального курса молдавского лея с 2 января 2025 года. Эти меры принесут пользу внешней торговле, упростив финансовое планирование для экспортеров и инвесторов, обеспечив большую предсказуемость в международных торговых операциях», — говорится в сообщении, размещенном на сайте администрации президента.
По мнению Санду, решение Нацбанка принесет больше ясности и стабильности молдавским компаниям, экспортирующим свою продукцию на европейский рынок.
Согласно официальным данным, более 60% коммерческих транзакций и 70% денежных переводов осуществляются в евро.