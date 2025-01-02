С новым рублем: что ждет российскую валюту в начале следующего года

По итогам года курс рубля оказался достаточно стабильным — чего не скажешь о его динамике. Многочисленные потрясения 2024-го, включая приостановку торговли долларом и евро на Мосбирже, повышение ключевой ставки и неожиданные санкции привели к скачкам, как на американских горках. В итоге рубль ослабел на 10% к доллару и всего на 6% к юаню. Что тем не менее негативно сказалось на попытках сдержать инфляцию. Продолжится ли спад российской валюты в следующем году и как будет вести себя курс в первые три месяца 2025-го — в очередном квартальном опросе экспертов «Известий».