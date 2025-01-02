С новым рублем: что ждет российскую валюту в начале следующего года

По итогам года курс рубля оказался достаточно стабильным — чего не скажешь о его динамике. Многочисленные потрясения 2024-го, включая приостановку торговли долларом и евро на Мосбирже, повышение ключевой ставки и неожиданные санкции привели к скачкам, как на американских горках. В итоге рубль ослабел на 10% к доллару и всего на 6% к юаню. Что тем не менее негативно сказалось на попытках сдержать инфляцию. Продолжится ли спад российской валюты в следующем году и как будет вести себя курс в первые три месяца 2025-го — в очередном квартальном опросе экспертов «Известий».
Самым серьезным событием года на валютном рынке стали санкции США против Мосбиржи, которые привели к тому, что доллар впервые с 1992 года перестал котироваться на биржевых торгах. Вместо этого все расчеты перешли на межбанковский рынок. Курс стал объявляться ЦБ по итогам очередного торгового дня. Основной торговой валютой биржи стал юань. Как ни странно, но большого эффекта на курс это не оказало.
Самые интересные события происходили в последней четверти года. Санкции против Газпромбанка, через который проходила значительная часть внешнеторговых сделок России, стали поворотным моментом. В течение двух недель доллар сходил на более чем 10% вверх (20% к началу года). Затем, однако, ситуация стабилизировалась. Новый толчок, куда менее масштабный, случился в конце декабря, когда Банк России неожиданно решил не повышать ключевую ставку. В норме это должно было привести к ослаблению рубля, но на деле произошло обратное — по отношению как к доллару, так и юаню.
По итогам года рубль лишь немного сдал свои позиции. С учетом инфляции в России и США реальный курс к доллару стал всего на пару процентов ниже показателя начала года. Юань и вовсе по этой метрике ослабел к рублю. Во многом на это повлияла по-прежнему хорошая конъюнктура внешней торговли, российский экспорт значительно превышает импорт, который по большей части восстановился, но не до конца.
Российские эксперты попытались предсказать дальнейшее поведение валют, которое на данный момент выглядит зависимым сразу от множества условий.
«Баланс рисков складывается в пользу слабого рубля», — заявила Наталия Пырьева, ведущий аналитик «Цифра брокер».
Традиционно основными факторами, которые влияют на динамику курса рубля, являются показатели торгового и платежного баланса. В текущих реалиях также важную роль будет играть вопрос с проведением трансграничных платежей, валютная структура внешнеторговых платежей России. Помимо этого, безусловно, определенное значение будет оказывать внешний геополитический фон, экономическое положение России, уровень ключевой ставки.
Рост торгового баланса — позитивный фактор для рубля и наоборот. Мы полагаем, что рост объемов экспорта будет ограничен в перспективе 2025 года на фоне сохраняющегося санкционного давления и потенциального ухудшения конъюнктуры на рынке нефти и снижения цен на черное золото (ориентируемся на этот рынок, поскольку нефтегазовые доходы составляют порядка 65% всего экспорта и 30% всех доходов бюджета). При этом объем импорта останется на высоком уровне в силу по-прежнему высокой зависимости России от импортных товаров и услуг. Таким образом, по нашим оценкам, баланс рисков складывается в пользу более слабого рубля.
Операции Минфина и Банка России оказывают определенное влияние на рубль — рост продаж валюты Банком России создает дополнительный объем предложения на рынке, но это отнюдь не весомый фактор, а доля операций Банка России в среднем составляет порядка 1−2% от среднего объема торгов юанями.
Продажи валютной выручки экспортерами перестали быть сильным фактором, поскольку сейчас в валютной структуре экспорта более 40% приходится на расчеты в рублях. На текущий момент экспортеры должны зачислять в уполномоченные банки только 40% валюты по внешнеторговым контрактам, а норма продажи в октябре была снижена с 50 до 25%. Сегодня это несущественный объем, и последующее ослабление валютного контроля приведет к еще большему снижению значимости данного механизма в рамках регулирования курса рубля. Данный инструмент был действенным, пока превалирующую долю в международных расчетах занимали «недружественные» валюты, а сегодня это уже не имеет смысла, поэтому представляется вполне логичным постепенное ослабление валютного контроля, что облегчит жизнь экспортерам.
Сохранение высокой ключевой ставки — фактор поддержки, однако тоже не самый значимый, но переход к смягчению монетарной политики может оказать давление на рубль во второй половине 2025 года.
В 2025-м мы ожидаем сохранение тенденции к постепенному ослаблению до 110−115 рублей за доллар США, 115−120 рублей за евро, 14,5−15,5 — за юань на конец года с локальными попытками к укреплению.
«Самая главная интрига — в геополитической плоскости», — сказал Александр Шепелев, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций».
Доллар в I квартале может двигаться вокруг круглой отметки 100, чаще тяготея к двузначным уровням, по юаню ждем 13−14 рублей с большей вероятностью движения к нижней границе. В начале года сойдет давление со стороны декабрьской сезонности, когда отмечается всплеск потребительских, корпоративных и бюджетных расходов, а также увеличение спроса на инвалюту со стороны выезжающих за рубеж. Кроме того, I квартал обычно отличает высокий профицит счета текущих операций, что фундаментально благоприятно для рубля.
В то же время кредитно-денежные условия в России в течение квартала почти наверняка останутся жесткими, а доллар на мировом рынке крепким, особенно если Дональд Трамп реализует свои обещания в части тарифной и фискальной политики.
Самая главная интрига начала года кроется в геополитической плоскости. Движение к деэскалации украинского конфликта, к диалогу в части контроля вооружений, возможные санкционные смягчения могли бы значительно улучшить настроения по поводу рублевых активов — как акций, так и рубля. Однако принимать данный фактор в расчет со знаком плюс на ближайшие месяцы, конечно, было бы неверно, ведь путь к решению сложной геополитической проблемы может оказаться непростым и небыстрым.
Ожидаем доллар в среднем на уровне 101,5 рубля и 104,5 к концу 2025 года. Средний курс юаня может сложиться в области 13,5−14,5 рубля.
«Политика Трампа может оказать давление на рубль», — отметил Александр Потавин, аналитик ФГ «Финам».
Динамику курса рубля обычно определяет фактор спроса-предложения валюты на рынке. То есть, с одной стороны, это объемы продажи экспортной валютной выручки, а с другой — покупки валюты импортерами, бизнесом и населением. Данные по торговому балансу России за осенние месяцы подтвердили, что ослабление рубля в это время произошло из-за ухудшения ситуации с предложением свободной валюты на рынке.
Если сюда добавить перманентный отток капитала из страны, то вполне могла образоваться ситуация с дефицитом валюты. Купировать это удалось за счет Центробанка, который до конца года отказался от практики покупки валюты на рынке. Но ситуация опять может измениться в январе, если ЦБ вновь решит скупать валюту в резервы.
Однако у рубля есть фундаментальные факторы, которые будут сдерживать его ослабление в ближайший год: высокие процентные ставки; ограничения по оттоку валюты из России, высокие объемы расчетов в рублях за импорт; положительный торговый баланс РФ.
Мы ожидаем, что в I квартале 2025 года курс доллара к рублю будет торговаться в диапазоне 98−106. Если из-за политики нового американского президента в следующем году произойдет снижение цен на нефть или же уменьшатся объемы российского экспорта, это окажет давление на рубль. В случае роста риска быстрой девальвации правительство может вновь повысить нормы обязательных продаж валюты экспортерами.
Волатильность по курсу китайского юаня в следующем году может вырасти, если Дональд Трамп примет решение ввести повышенные торговые пошлины на товары китайского импорта в США. Мы ждем ослабления юаня к доллару, но относительно рубля курс юаня в I квартале 2025 года, видимо, будет находиться в диапазоне 13,3−14,5 рубля.