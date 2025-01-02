Россияне в 2024 году направили на вклады три четверти новых сбережений

В 2024 году банковские депозиты обеспечат основной прирост сбережений населения России, следует из данных Банка России, которые изучил РБК. Статистики за полный год еще нет, но за январь—октябрь совокупные активы домохозяйств увеличились на 10,64 трлн руб.; 75,7% этой суммы, или 8,06 трлн руб., уже пришлось на срочные вклады в российских банках. В ноябре средства населения на депозитах увеличились еще на 1,46 трлн руб., сообщал ЦБ; в декабре также обычно наблюдается сезонный приток сбережений граждан в банки. Для сравнения: в 2023 году активы населения прибавили 21,18 трлн руб., доля депозитов внутри России составила 34,3%, или 7,29 трлн руб.