Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин

Если вам все-таки подарили тот товар, который можно вернуть, это можно сделать в срок от 14 до 30 дней (различаются для разных категорий). Для этого нужно сохранить чек и оригинальную упаковку. Сам товар должен быть неиспользованным и в том виде, в котором был куплен. «Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой», — посоветовали в Роскачестве.