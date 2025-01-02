Россиянам напомнили, какие подарки нельзя вернуть в магазин

«Новогодние подарки часто скрывают как долгожданные сюрпризы, так и неоднозначные презенты, которые могут разочаровать. Причины возврата могут быть разные: от неправильного размера до нежелательного цвета или даже дубликатов. По закону “О защите прав потребителей” неподошедший товар можно в течение 14 дней вернуть в магазин. Причина возврата может быть совершенно разнообразной — не подошел цвет, размер, фасон, комплектация и так далее», — сказали в Роскачестве.
«Однако важно знать, что есть целый ряд товаров, которые вернуть по указанным выше причинам нельзя. Это так называемые невозвратные товары. Их магазин примет назад только в том случае, если обнаружится недостаток (брак). В ряде случаев — только после экспертизы, которая подтвердит, что не действия покупателя (получателя подарка) привели к поломке», — добавили там же.
Чаще всего в качестве презента, который нельзя вернуть, дарят продукты, бытовую технику и электронику, парфюмерию и косметику, предметы личной гигиены, белье и чулочно-носочные изделия, ювелирные изделия из драгоценных металлов и с драгоценными камнями, а также животных и растения. К невозвратным товарам также относятся книги, автомобили и мотовелотовары, мебель. Эти предметы можно вернуть только в том случае, если в них обнаружился недостаток, а в остальных случаях придется перепродавать, передаривать или пользоваться ими.
Если вам все-таки подарили тот товар, который можно вернуть, это можно сделать в срок от 14 до 30 дней (различаются для разных категорий). Для этого нужно сохранить чек и оригинальную упаковку. Сам товар должен быть неиспользованным и в том виде, в котором был куплен. «Для возврата необходимо обратиться в магазин, где была совершена покупка. Работа с возвратом может отличаться в зависимости от магазина, поэтому лучше заранее ознакомиться с их политикой», — посоветовали в Роскачестве.
Правила для возврата товаров, купленных на маркетплейсах, более мягкие — интернет-продавцы обязаны по закону предоставить покупателю исчерпывающую и корректную информацию о товаре, а сделать это дистанционно достаточно сложно. Вернуть товар в интернет-магазин можно в течение семи дней либо трех месяцев (в случае, если информация о порядке и сроках возврата товара надлежащего качества не была предоставлена в письменной форме в момент доставки), даже если он является невозвратным. Сначала у потребителя есть право на обмен товара, а если в продаже нет нужного, то потребитель может потребовать деньги, напомнили в Роскачестве.