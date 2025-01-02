Россия стала вторым крупнейшим поставщиком газа в Евросоюз

Значительные объемы Евросоюз закупил у Алжира, хотя они снизились на три процента — до 32 миллиардов кубометров. По 12,7 миллиарда кубометров газа объединение приобрело у Великобритании и Азербайджана, при этом закупки у британцев сократились на 29 процентов за год, а у азербайджанцев, наоборот, выросли на два процента.