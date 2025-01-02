Россия стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов

В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на два миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов). Кромке того, сократились международные активы Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов.