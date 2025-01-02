Россия стала седьмой в мире по приросту золотовалютных резервов

Так, по итогам сентября международные активы мировых центробанков в общей сложности составили 14,3 триллиона долларов против 12,9 триллиона годом ранее. Абсолютным лидером по их приросту стал Китай, который увеличил свои резервы на 263,3 миллиарда. На втором месте расположилась Швейцария с ростом на 131,9 миллиарда, замкнула тройку лидеров Индия с 118,1 миллиарда долларов.
Резервы Германии за год увеличились на 67,2 миллиарда долларов, Франции — на 66,1 миллиарда, а России — на 64,7 миллиарда. В десятку вошли также Сингапур (рост на 52,4 миллиарда долларов), Польша (на 38,8 миллиарда) и Бразилия (на 31,7 миллиарда).
Еще 20 регуляторов, включая центробанки Турции, Японии и Мексики, нарастили активы на сумму от десяти до 30 миллиардов долларов, а у остальных 70 прирост составил меньше десяти миллиардов.
В то же время каждый десятый финансовый регулятор зафиксировал снижение своих резервов. Сильнее всего они уменьшились у Бангладеш (на два миллиарда долларов), Доминиканы (на 1,4 миллиарда) и Украины (на 820 миллионов). Кромке того, сократились международные активы Парагвая, Эстонии, Кувейта, Грузии, Армении, Уганды и Багамских островов.
По объему международных резервов многолетнее мировое лидерство сохранил Китай — на конец сентября они составляли 3,57 триллиона долларов. Второе место удерживала Япония с 1,25 триллиона, а третьей стала Швейцария с 950 миллиардами. Четвертое место заняла Индия, которая накопила активов на 706 миллиардов, а пятое — Россия с 634 миллиардами долларов.