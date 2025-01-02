Поставщики электроэнергии в Молдавии просят вдвое повысить тариф

С 16 декабря в Молдавии введен режим ЧП в энергетике. Правительство республики утверждает, что это сопряжено с риском гуманитарного кризиса в Приднестровье. Премьер Молдавии Дорин Речан ранее заявил, что правый берег Днестра может столкнуться с дефицитом электроэнергии, поскольку на сегодняшний день 65−70% срока покрывается за счет Молдавской ГРЭС, расположенной на территории Приднестровья. Закупка электроэнергии у других поставщиков неизбежно приведет к росту тарифов. В среду компания Energocom заявила, что в январе будет обеспечивать потребности Молдавии в электроэнергии за счет местного производства и импорта из Румынии.