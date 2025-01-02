По карте мира: у россиян остается восемь способов оплаты за границей в 2025-м

У российских туристов осталось как минимум восемь способов оплатить покупки в путешествиях, несмотря на прекращение работы карт Visa и Mastercard за границей. Об этом «Известиям» рассказали представители банков и эксперты. В целом ряде стран по-прежнему работают карты «Мир». Среди других вариантов — пластик UnionPay двух российских кредитных организаций, иностранные карты, оплата по QR-коду, крипта и наличные. Есть и два альтернативных метода, которые пока работают только в Турции. Как действуют эти решения и почему стоит иметь в арсенале хотя бы несколько вариантов — в материале «Известий».