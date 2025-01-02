По карте мира: у россиян остается восемь способов оплаты за границей в 2025-м

У российских туристов осталось как минимум восемь способов оплатить покупки в путешествиях, несмотря на прекращение работы карт Visa и Mastercard за границей. Об этом «Известиям» рассказали представители банков и эксперты. В целом ряде стран по-прежнему работают карты «Мир». Среди других вариантов — пластик UnionPay двух российских кредитных организаций, иностранные карты, оплата по QR-коду, крипта и наличные. Есть и два альтернативных метода, которые пока работают только в Турции. Как действуют эти решения и почему стоит иметь в арсенале хотя бы несколько вариантов — в материале «Известий».
Сколько наличных можно взять за границу
Россияне смогут расплатиться за рубежом в 2025 году, несмотря на санкции. В марте 2022-го после введения рестрикций со стороны международных платежных систем карты Visa и Masterсard, выпущенные отечественными банками, перестали работать за границей, а иностранный пластик — на территории РФ.
Самый простой способ оплаты за рубежом — это наличка. Однако с 2022 года из России разрешено вывозить инвалюту на сумму не более $10 тыс. или ее эквивалент в других денежных единицах, напомнила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Венера Шайдуллина.
В каких странах принимают карты «Мир»
Другой распространенный вариант — карты «Мир». Они по-прежнему работают в целом ряде стран. Среди них — Абхазия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Казахстан, Куба, Лаос, Таджикистан и Южная Осетия, уточнила Венера Шайдуллина.
Однако российский пластик может работать в ограниченном числе мест, иногда — лишь в отдельных торговых точках, отметил экономист Лазарь Бадалов. Например, в Армении и Казахстане картами «Мир» можно расплатиться только в сети банка ВТБ.
В 2025 году список стран, где принимают «Мир» может расшириться, ожидает Венера Шайдуллина из РЭУ им. Г. В. Плеханова. О планах подключиться к российской системе заявлял, например, Египет. Однако из-за угрозы вторичных санкций США многие страны с осторожностью относятся к работе с платежной системой РФ. В дальнейшем «Мир» также могут начать принимать в Иране и Турции, считает директор по продуктам в финтех компании Paygine Роман Тихонов.
Какие карты UnionPay работают за границей
Расплатиться за границей российскими картами UnionPay становится всё труднее, поделился гендиректор платежного сервиса Vepay Георгий Никонов. Например, пластик китайской платежной системы, выпущенный Газпромбанком, перестал работать за рубежом в ноябре 2024-го после попадания кредитной организации под санкции США.
Сейчас за границей принимают российские карты UnionPay только от двух банков — Азиатско-Тихоокеанского и РСХБ, добавила Венера Шайдуллина из РЭУ им. Г. В. Плеханова. По ее словам, они работают более чем в 160 странах. Однако есть риск, что в 2025 году под давлением санкций число этих кредитных организаций может еще сократиться.
Как оформить карту иностранного банка и на что обратить внимание
Четвертый распространенный способ оплаты за границей для россиян — это оформление карты иностранного банка, рассказал основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский. Сейчас такой пластик есть примерно у 15% граждан РФ. Чаще всего ее открывают в Казахстане, Узбекистане или Белоруссии. Стоит это в среднем 20−50 тыс. рублей, пояснил эксперт.
Многие дружественные России страны позволяют оформить ее удаленно, добавил Георгий Никонов из Vepay. Причем работают такие карты за границей везде. Однако не стоит стараться выпустить такой пластик через бесплатные доски объявлений и непонятных частников, предупредил эксперт.
Иначе есть риск наткнуться на мошенников, согласился Роман Тихонов из Paygine. По его словам, лучше обращаться непосредственно в банки или к проверенным агентам, а также тщательно проверять условия обслуживания и отзывы. Подобных сервисов достаточно много, отметил Алексей Тараповский. Среди них — EasyPay, 5 Карт, Cardlist.
Однако не стоит хранить на таких иностранных счетах большие суммы на долгий срок, подчеркнул эксперт. Самая правильная политика — пополнять баланс перед поездкой.
Кроме того, при открытии иностранного счета нужно обязательно уведомить налоговую, напомнил основатель инвестиционной компании SharesPro Денис Астафьев.
Как россиянам оплатить покупки в Турции
Еще два способа оплаты за границей действуют пока только в Турции. В некоторых туристических точках там начали использовать терминалы российских банков, сообщил Роман Тихонов из Paygine. Он пояснил: это возможно благодаря их подключению к локальным турецким сетям.
Преимущественно таким образом принимают «Мир», потому что использование Visa и Mastercard (даже если платежи идут через российскую национальную платежную систему) может рассматриваться как нарушение введенных санкций и правил по трансграничным платежам, писали ранее «Известия».
Другой метод — это оформить карту турецкой национальной платежной системы Troy. Ее можно выпустить в цифровом формате или в виде пластика через сервис Letim, рассказали в пресс-службе организации. Там добавили: так российские туристы могут оплачивать покупки в турецких интернет- и офлайн-магазинах, а также снимать наличные в банкоматах.
Пластиковую карту можно заказать с доставкой по 17 городам России в течение четырех-семи рабочих дней или в Турцию — там она придет за три-пять рабочих дней. Виртуальную же карту можно использовать, сканируя QR-коды для оплаты.
Счет пополняется в рублях через СБП. Они автоматически конвертируются в лиры по курсу сервиса, с комиссией 3,8%, уточнили в пресс-службе Letim. Пока этот способ оплаты действует только на территории Турции и Северного Кипра.
Как расплатиться QR-кодом за рубежом
Седьмой способ оплаты за границей — с помощью QR-кодов. Например, такой метод оплаты через систему быстрых платежей сейчас работает в некоторых районах Турции, сообщил Денис Астафьев из SharesPro. Он пояснил: клиент должен отсканировать QR и подтвердить транзакцию в мобильном банке, как это делается в России. О запуске такой опции ранее говорил МТС Банк.
Недавно оплату по QR-коду за границей также стали предлагать в ВТБ. Для проведения трансакции нужно навести камеру сканирования в приложении на код оплаты в чеке или на терминале, пояснили в пресс-службе кредитной организации. Платежи проходят в рублях с последующей конвертацией в национальную валюту страны, где была совершена покупка. Лимит одной операции — от 10 рублей до 350 тыс.
В первом полугодии банк планирует масштабировать систему в странах ближнего зарубежья. А во втором — также на страны дальнего зарубежья. Конкретные государства, где уже действует этот метод оплаты, в кредитной организации не назвали.
Как использовать крипту для оплаты за границей
Криптовалюта также остается одним из способов оплаты за границей, сообщила Венера Шайдуллина из РЭУ им. Г. В. Плеханова. По ее словам, наиболее удобный вариант — использовать стейблкоины (монеты, чей курс привязан к стоимости реального актива, например, доллара или золота). Наиболее популярный — USDT, его курс привязан к доллару США.
Цифровые активы можно обменять на местную валюту через криптоматы или P2P-площадки, добавила эксперт. Однако нужно учитывать высокие комиссии за конвертацию и риски волатильности криптовалют, если клиент использует не стейблкоины.
Криптовалюты можно применять для оплаты в странах, где это разрешено законодательством, например в Германии, Сингапуре и Швейцарии, уточнил Денис Астафьев из SharesPro.
Другой вариант — оформить криптовалютные карты. При оплате цифровые активы автоматически конвертируются в обычные фиатные деньги.
В условиях санкций ситуация с разными методами оплаты может достаточно быстро меняться, поэтому лучше иметь в поездке несколько альтернативных способов. Также стоит заранее рассчитать возможные комиссии и курсы конвертации.