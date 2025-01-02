Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США

«В США зависимость цен на бензин от цен на нефть прослеживается как минимум на протяжении последних 30 лет. Не исключение — и 2022−2024 годы», — сказал собеседник агентства.
При этом «с 2010 года добыча нефти в США выросла более чем вдвое (с 5,5 миллиона до 12,9 миллиона баррелей в сутки в 2023 году), а импорт снизился почти на 30% (с 9,2 миллиона до 6,5 миллиона баррелей в сутки)», добавил эксперт.
Однако, по словам Терешкина, цены на бензин по-прежнему сильно коррелируют со стоимостью нефти, в том числе из-за того, что большинство нефтеперерабатывающих заводов в США расположены на побережье Мексиканского залива, тогда как важным центром спроса остаются штаты восточного побережья, которые являются крупными импортерами топлива.
В 2023 году 52,6% розничной цены на бензин приходилось на стоимость нефти; доля затрат на переработку нефти составляла 18,7%, доля федеральных и региональных (на уровне штатов) налогов — 14,4%, а доля дистрибуции и маркетинга — 14,3%, объяснил он.
По итогам ноября, когда средняя цена нефти WTI на терминале в Кушинге составила 70 долларов за баррель, средняя цена бензина в США опустилась до 3,05 доллара за галлон. До этого последний по времени максимум топливных цен в США приходится на июнь 2022 года: тогда средняя цена бензина составила 4,93 доллара за галлон, а цена нефти WTI — 114,8 доллара за баррель.