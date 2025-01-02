Назван фактор, определяющий в течение 30 лет цены на бензин в США

По итогам ноября, когда средняя цена нефти WTI на терминале в Кушинге составила 70 долларов за баррель, средняя цена бензина в США опустилась до 3,05 доллара за галлон. До этого последний по времени максимум топливных цен в США приходится на июнь 2022 года: тогда средняя цена бензина составила 4,93 доллара за галлон, а цена нефти WTI — 114,8 доллара за баррель.