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Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Кения изучает возможность увеличения объёмов экспорта чая и кофе в РФ в три раза, заявил РИА Новости посол страны в Москве Питер Мутуку Матуки.

Источник: Annie Spratt/CC0

«Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены… Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза», — сказал он в интервью агентству.

Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок — страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов.

Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами.

«Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки», — пояснил он.