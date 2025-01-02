Кения изучает возможность увеличения экспорта чая и кофе в Россию

«Мы хотели бы увеличить объемы нашего экспорта чая и кофе на рынок. В России очень хороший спрос на эти продукты. Мы надеемся, что цифры импорта будут увеличены… Сейчас мы изучаем, может ли текущий объем экспорта быть увеличен в три раза», — сказал он в интервью агентству.
Также, отметил посол, в Найроби хотели бы диверсифицировать экспорт на российский рынок — страна может начать поставки овощей, цветов и других продуктов.
Комментируя возможность повышения цены на кенийский кофе на российском рынке, дипломат отметил, что стоимость будет определяться в первую очередь экспортерами.
«Я бы сформулировал так: мы не стремимся повысить цены, нам надо понять, как мы могли бы производить больше и поставлять больше на рынки», — пояснил он.