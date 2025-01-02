Эксперт спрогнозировал курс биткоина на первую половину 2025 года

«Биткоин плавно входит в зону распределения и на рынке начинается сезон альткоинов, потенциально возможны различные сценарии, но, скорее всего, рост цены биткойна в первой половине года будет замедляться. Вполне возможно, что биткойн в рамках незавершенного импульса может дойти до отметки $115−135 тыс., после чего вероятна консолидация возле достигнутого уровня», — отметил он.
По словам эксперта, в настоящее время индекс доминирования биткойна достиг отметки в 56,7%, увеличившись всего лишь на 6,6% с начала года.
«Но, судя по всему, эта фаза подошла к концу, и далее будет наблюдаться падение индекса на фоне увеличения числа альткоинов и роста их общей капитализации. Для сравнения: в 2017 году этот индекс колебался в районе уровня 90%, а в течение 2021-го падал с 60% до 40%. Таким образом, рынок постепенно входит в фазу роста альткоинов», — заключил Шатов.
Ранее, 16 декабря, стоимость биткоина перешла отметку в $107 тыс., установив новый исторический рекорд. Тогда портал CoinMarketCap добавил, что общее количество этой криптовалюты, циркулирующее на рынках, составляло 19,79 млн.