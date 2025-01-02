Эксперт спрогнозировал курс биткоина на первую половину 2025 года

«Но, судя по всему, эта фаза подошла к концу, и далее будет наблюдаться падение индекса на фоне увеличения числа альткоинов и роста их общей капитализации. Для сравнения: в 2017 году этот индекс колебался в районе уровня 90%, а в течение 2021-го падал с 60% до 40%. Таким образом, рынок постепенно входит в фазу роста альткоинов», — заключил Шатов.