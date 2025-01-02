Экономисты оценили для FT угрозы экономике Европы после прихода Трампа

В то же время, отмечает FT, приход к власти Трампа вызывает наибольшую озабоченность в Европе, в особенности в Германии. Старший экономист Generali Investments Мартин Вульбург указал, что автомобильная промышленность страны может стать «особой мишенью» со стороны Трампа. Угроза республиканца ввести 60-процентный налог на импорт из Китая «может стать еще одним вызовом для европейской промышленности», считает директор по инвестициям в ABN Amro Investment Solutions Кристоф Буше. Такое решение, по мнению Буше, приведет к тому, что Пекин наводнит европейский регион дешевой продукцией.