Bloomberg сообщил о рекордной с октября 2023-го цене на газ в Европе

Это совпало с остановкой транзита российского газа в Европу через Украину утром 1 января, сбоем в поставках в Норвегии и похолоданием на континенте.
Так, норвежский завод по производству сжиженного природного газа (СПГ) в Хаммерфесте приостановил работу до 9 января из-за неисправности компрессора, сообщил сетевой оператор Gassco AS. Bloomberg отмечает, что на данный момент Европа увеличивает зависимость от СПГ, чтобы восполнить дефицит из-за остановки поставок через Украину, поэтому любые сбои на производстве СПГ могут привести к волатильности цен.