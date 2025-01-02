Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году

Осенью курс рубля начал ослабевать, пока в конце ноября не достиг минимальных с марта 2022 года значений. Тогда в Минэкономразвития заявили, что это не связано с фундаментальными факторами, а обусловлено укреплением доллара к мировым валютам и опасениями участников внешнеэкономической деятельности относительно дальнейшего взаимодействия с контрагентами на фоне очередного ужесточения санкций против России.
Однако тогда ЦБ принял решение приостановить покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, а отложенные покупки начнет с 9 января 2025 года. Среднегодовой курс доллара к концу декабря составил около 92,5 рубля, а в декабре он был на уровне 102,6 рубля.
«В 2025 году не ожидаем существенного ухудшения позиций рубля. Средний курс прогнозируем в районе 105,5 рубля за доллар. Полагаем, что курс уже находится вблизи справедливых уровней, и наш прогноз предполагает его движение только при изменении фундаментальных предпосылок (таких как опережающий рост инфляции в России, умеренное сужение внешнеторгового профицита)», — говорит управляющий эксперт центра аналитики и экспертизы ПСБ Денис Попов.
Однако он предупреждает, что возможные обострения геополитических рисков в 2025 году могут привести к локальным колебаниям курса. «Геополитический фактор, как мы надеемся, ослабит свое влияние на курс к концу 2025 года. Наш прогнозный ориентир на конец года: 107,7 рубля за доллар», — добавил он.
Согласно ожиданиям главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средний курс доллара составит 108 рублей, при этом 102 рубля он будет стоить в первом квартале и 111 рублей — в четвертом. Основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса — Россия за квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует. Кроме того, в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки.
Самая оптимистичная оценка у главного экономиста банка «Уралсиб» Алексея Девятова — 96,9 рубля. «Мы ожидаем, что на горизонте в два-три месяца рубль умеренно укрепится. Ослабление российской валюты в ноябре было вызвано новыми санкциями в отношении российских финансовых институтов. Сейчас бизнес нашел новые каналы расчетов, а паника на валютном рынке улеглась. Однако в дальнейшем рубль вернется к снижению на фоне постепенного ухудшения платежного баланса нашей страны», — пояснил он.
«В целом развитие ситуации на валютном рынке будет в том числе зависеть от развития геополитической ситуации и от ситуации с платежами за экспорт и импорт в условиях санкций», — заключил Васильев из Совкомбанка.