Аналитик спрогнозировал курс доллара в 2025 году

Согласно ожиданиям главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, средний курс доллара составит 108 рублей, при этом 102 рубля он будет стоить в первом квартале и 111 рублей — в четвертом. Основную поддержку рублю по-прежнему будет оказывать профицит торгового баланса — Россия за квартал экспортирует примерно на 30 миллиардов долларов больше, чем импортирует. Кроме того, в пользу рубля будут выступать ежедневные продажи юаней из резервов в рамках бюджетных операций и высокие рублевые процентные ставки.