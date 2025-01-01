Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции в 2023 году с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое продолжает усиливаться. По словам президента РФ Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада. При этом в самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции не эффективны.
«Турция — одна из немногих стран, с которыми Россия поддерживает дипломатические и экономические отношения, она до сих пор не присоединилась к западному эмбарго и не прекратила торговлю с Россией. Напротив, турецкие компании заняли места, освобожденные западными компаниями. Турецкие бренды заполнили магазины во многих торговых центрах и стали крупнейшими игроками на рынке, особенно в сфере бытовой техники»- пишет издание.
Газета в качестве примера отмечает уникальность решения Путина передать долю в АО «АБ Инбев Эфес», принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО «Группа компаний Вместе».
«Решение, принятое накануне президентом России, стало первым в этом отношении. Временное управление было назначено на активы и производственные мощности AB InBev Efes, дочерней компании Anadolu Group, председателем совета директоров которой является Тунджай Озилхан, одной из крупнейших турецких инвестиций в России», — отмечает газета.