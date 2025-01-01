Стал известен минимальный уровень дохода по вкладу, свободный от налога

Сумма процентного дохода по вкладам, которая будет учитываться при определении налога за 2025 год, составит как минимум ₽210 тыс., подсчитали «РБК Инвестиции» по формуле, указанной в Налоговом кодексе. Если в течение года ключевая ставка будет повышена, то и освобожденная от уплаты налога сумма дохода по вкладам также вырастет, но меньше ₽210 тыс. она уже не будет.
Формула расчета максимальной суммы дохода по депозитам, которая освобождается от налога, согласно ст. 214.2 Налогового кодекса, следующая:
максимальная ключевая ставка ЦБ из действовавших по состоянию на первое число каждого месяца года умножается на сумму ₽1 млн.
На 1 января ключевая ставка составляет 21% годовых, соответственно, ₽210 тыс. (21% x ₽1 млн) сегодня стали гарантированной суммой, на освобождение от налогов которой могут рассчитывать вкладчики по итогам 2025 года. Если в течение года на первое число каждого месяца ключевая ставка не окажется выше 21%, проще говоря, если ЦБ будет сохранять эту ставку или будет понижать, то ₽210 тыс. будут окончательно зафиксированы как максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ. А если ключевая ставка в течение 2025 года будет повышаться, то лимит увеличится в соответствии с формулой расчета.
Процентный доход сверх пороговой суммы в 2025 году будет облагаться НДФЛ в размере 13% или 15%, если совокупный доход налогоплательщика составит более ₽2,4 млн за год.
Налог на вклады появился в 2021 году, но в течение двух лет россияне были освобождены от его уплаты — в 2021—2022 годах. C 1 января 2023 года действие налоговой льготы завершилось. Первые выплаты по нему поступили в бюджет в 2024 году от тех вкладчиков, которые размещали деньги на депозитах в 2023 году и получили доход, превышающий необлагаемую налогом сумму. По итогам 2023 года эта планка составляла ₽150 тыс.
Как сообщили «РБК Инвестициям» в пресс-службе ФНС России, всего впервые уплатить налог по банковским депозитам обязаны были 1,8 млн налогоплательщиков. Совокупная сумма их уплат, по предварительной оценке, должна составить ₽114 млрд, говорил в интервью РБК глава ФНС России Даниил Егоров.
Средний размер вклада физического лица за девять месяцев 2024 года составил ₽370 тыс., по информации Агентства по страхованию вкладов (АСВ).
Подавляющее большинство (95,9%) физических лиц держат на сберегательных счетах менее ₽1 млн. Тех, у кого в банках накопления составляют от ₽1 млн до ₽1,4 млн, — 1,6%, количество вкладчиков с капиталом от ₽1,4 млн до ₽3 млн — 1,7%, от ₽3 млн до ₽10 млн — 0,6%, свыше ₽10 млн — 0,1%.
Минфин ожидает в 2025 году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам в размере ₽251,49 млрд, это более чем в два раза больше, чем было запланировано в 2024 году (₽108,55 млрд).
Исходя из предварительных данных ФНС о сборе по налогу на вклады на уровне ₽251,49 млрд, которые составляют 13% или 15% от полученного дохода, превышающего необлагаемый лимит, вкладчики заработают на депозитах в 2025 году сверх пороговой суммы ₽1,68−1,93 трлн.
Для тех, кто хочет заранее рассчитать, придется ли ему платить налог по вкладам, исходя из текущих данных, напомним, как это делается.
Представим, что в начале декабря 2024 года вы положили на банковский депозит ₽2,3 млн по ставке 22% годовых сроком на год (средняя максимальная ставка по годовым вкладам в топ-10 банков сейчас примерно на этом уровне).
Максимальная ключевая ставка ЦБ за год составила 21% (пока считаем по ней, так как ее размер мы знаем только на 1 января 2025 года).
Используем следующую формулу.
(Ваш доход по вкладу — Необлагаемая сумма) x 21% = Налог на доход от вклада.
Считаем сумму, с которой будет взиматься налог.
₽2,3 млн x 22% (ставка по вкладу) — ₽1 млн x 21% (максимальная за год ставка ЦБ) = ₽506 000 — ₽210 000 = ₽296 000.
Считаем налог с получившейся суммы.
₽20 000×13% = ₽38 480.
Итого: налог на годовой вклад размером ₽2,3 млн под 22% при максимальной ключевой ставке ЦБ за год в 21% составит ₽38 480.
В это уравнение можно подставить свои значения и понять, сколько вам нужно будет заплатить налогов по вкладам в 2026 году за доход, полученный в 2025 году.