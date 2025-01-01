Стал известен минимальный уровень дохода по вкладу, свободный от налога

На 1 января ключевая ставка составляет 21% годовых, соответственно, ₽210 тыс. (21% x ₽1 млн) сегодня стали гарантированной суммой, на освобождение от налогов которой могут рассчитывать вкладчики по итогам 2025 года. Если в течение года на первое число каждого месяца ключевая ставка не окажется выше 21%, проще говоря, если ЦБ будет сохранять эту ставку или будет понижать, то ₽210 тыс. будут окончательно зафиксированы как максимальный размер доходов в виде процентов, не облагаемый НДФЛ. А если ключевая ставка в течение 2025 года будет повышаться, то лимит увеличится в соответствии с формулой расчета.