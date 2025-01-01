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СМИ указали на сложность ситуации для ЕС после остановки транзита газа

Прекращение транзита российского газа через Украину происходит в условиях быстрого истощения запасов газа в Европе, создавая критическую ситуацию. Об этом в среду, 1 января, пишет греческий новостной портал Newmoney.

Источник: Reuters

В материале отмечается, что ситуация создаст серьезные проблемы для Молдавии, а среди стран ЕС может пострадать Словакия, в то время как Венгрия продолжит получать газ по другим маршрутам.

Уточняется, что Киев теряет около $800 млн в год, а европейские страны, ранее столкнувшиеся с потерей российского газа, испытывают экономические трудности.

Французская газета Le Monde также отметила, что прекращение транзита российского газа через Украину создаст проблемы для Евросоюза.

Ранее в это день премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что остановка транзита российского газа через Украину будет иметь радикальные последствия для Евросоюза, но не для РФ.

Тогда же представитель Еврокомиссии заявил, что ЕК готова к прекращению транзита газа, потому что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам. «Газпром» сообщила о приостановке поставок газа через Украину 1 января. Компания отметила, что транспортировка газа перестала осуществляться с 8:00 мск.

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что РФ не отказывается от транзита газа через Украину.

Позднее, 20 декабря, сообщалось, что Зеленский заявил о согласии на транзит российского газа через Украину, если страны Запада не будут платить РФ за это топливо до окончания конфликта.