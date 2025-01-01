Словацкая компания Eustream подтвердила остановку потока газа из Украины

Соглашение между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины» о транспортировке природного газа по украинской территории было заключено 30 декабря 2019 года и истекло через пять лет — в последний день 2024 года. Поставки в рамках этого документа прекратились в 8:00 мск 1 января. Украинские власти ранее неоднократно заявляли, что не планируют продлевать транзитный договор.