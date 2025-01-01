Россия прекратила поставки газа в Европу через Украину

Завершившийся контракт был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет. Согласно его условиям, «Газпром» гарантировал прокачку суммарно не менее 225 млрд куб. м природного газа: 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021—2024 годах. На эти объемы распространялось правило ship-or-pay («качай или плати»), а «Нафтогаз» бронировал соответствующие мощности у компании «Оператор ГТС Украины».