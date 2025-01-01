Росбанк завершил присоединение к Т-Банку

МКПАО «ТКС Холдинг», предшественница «Т-Технологий», в марте объявила о приобретении Росбанка. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Второго ноября обе кредитные организации сообщили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку. Ожидалось, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года.