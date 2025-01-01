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Росбанк завершил присоединение к Т-Банку

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала, сообщила МКПАО «Т-Технологии» (материнская компания Т-Банка, бывшего «Тинькофф»).

Источник: © РИА Новости

«2025 год еще только начался — а мы уже с новостями: Росбанк завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. Теперь в группе Т — один банк с капиталом х2», — говорится в сообщении в Telegram-канале МКПАО «Т-Технологии».

МКПАО «ТКС Холдинг», предшественница «Т-Технологий», в марте объявила о приобретении Росбанка. А в середине августа компания сообщала, что получила контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и направила в ЦБ РФ оферту на выкуп оставшихся акций. Второго ноября обе кредитные организации сообщили, что их акционеры одобрили договор о присоединении Росбанка к Т-Банку. Ожидалось, что интеграция Росбанка полностью завершится в январе 2025 года.