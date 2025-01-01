Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

Кабмин РФ в 2024 году принял ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин с учетом предложений бизнеса и парламентариев. Основными изменениями для граждан и бизнеса стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.
Законом в числе прочего увеличены ежемесячные налоговые вычеты по НДФЛ на второго ребенка — до 2800 рублей, а на третьего и каждого последующего ребенка — до 6000 рублей. При этом размер вычета на первого ребенка остается прежним — 1400 рублей.
Кроме того, вырос предельный размер дохода, до достижения которого могут применяться стандартные вычеты. Теперь он составляет не 350, а 450 тысяч рублей.
С 1 января стандартные налоговые вычеты на детей предоставляются налоговым агентом — источником выплаты дохода в беззаявительном порядке на основании уже имеющихся сведений.