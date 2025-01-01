Размеры стандартных налоговых вычетов для семей с детьми увеличили вдвое

Кабмин РФ в 2024 году принял ряд крупных изменений в Налоговый кодекс с целью совершенствования налоговой системы РФ, которые заработали с 2025 года. Пакет поправок готовил Минфин с учетом предложений бизнеса и парламентариев. Основными изменениями для граждан и бизнеса стали повышение налога на прибыль и пятиступенчатая прогрессивная шкала по НДФЛ.