«Остаются опасения». В Европе забили тревогу из-за российского газа

«Маловероятно, что окончание договора приведет к повтору сценария 2022 года с ростом цен на газ, поскольку его объемы сократились, но по мере адаптации энергетического рынка остаются опасения по поводу инфляции», — говорится в материале.
«Газпром» в среду в своем Telegram-канале сообщил о прекращении подачи газа через Украину. Там напомнили, что 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран — ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».
В прошлом году «Газпром» поставил по этому маршруту около 15 миллиардов кубометров топлива, что составило 4,5 процента от общего потребления в Евросоюзе. На минувшей неделе Владимир Зеленский отверг возможность продления транзитного соглашения даже при закупках третьими странами.
В случае остановки поставок единственным источником российского трубопроводного газа для европейцев останется «Балканский поток», который принимает топливо из «Турецкого потока». Ежегодно по нему поставляется примерно 14−15 миллиардов кубометров в Румынию, Грецию, Северную Македонию, Сербию, Боснию и Герцеговину, Венгрию.