«Остаются опасения». В Европе забили тревогу из-за российского газа

«Газпром» в среду в своем Telegram-канале сообщил о прекращении подачи газа через Украину. Там напомнили, что 1 января завершился срок действия подписанных 30 декабря 2019 года соглашения между ПАО «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» на организацию транспортировки российского газа через территорию соседней страны и соглашения о взаимодействии между операторами ГТС обеих стран — ПАО «Газпром» и ООО «Оператор газотранспортной системы Украины».