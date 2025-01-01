Налог на прибыль для компаний с 2025 года повышается до 25%

Сейчас в бюджет регионов направляется 17% от налога, а в федеральный бюджет — 3%, часть из которых также распределяется между субъектами. Изменения предполагают, что региональная часть также останется на уровне 17%, а федеральная — вырастет до 8%. Но с 2031 года региональная часть увеличится до 18% за счет снижения федеральной до 7%.