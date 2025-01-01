ЕК прокомментировала остановку транзита российского газа через Украину

В конце августа президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что РФ не отказывается от транзита газа через Украину.