ЕК прокомментировала остановку транзита российского газа через Украину

«Европейская газовая инфраструктура достаточно гибка, чтобы поставлять газ не российского происхождения в Центральную и Восточную Европу по альтернативным маршрутам», — рассказал представитель ЕК агенству.
В свою очередь, в министерстве энергетики Австрии также заявили, что страна была готова к расторжению соглашения о транзите газа, отметив, что поставки газа продолжаются через другие государства.
Оператор словацкой газотранспортной системы Eustream подтвердил прекращение поставок, заявив, что готов обеспечить поставки газа в стране.
«Eustream готов обеспечить транспортировку газа для удовлетворения потребностей Словакии в поставках на всей территории в соответствии с номинациями клиентов. Передача природного газа продолжается во всех точках взаимосвязи в соответствии с номинациями клиентов, и Eustream полностью готов выполнить свои обязательства и обеспечить надежную передачу», — говорится в сообщении на сайте.
Ранее в этот день российская энергетическая компания «Газпром» сообщила о приостановке поставок газа через Украину. Компания отметила, что транспортировка газа перестала осуществляться с 8:00 мск.
Накануне сообщалось, что заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января опустилась до нуля.
В конце августа президент Украины Владимир Зеленский, срок полномочий которого истек в мае, заявил, что страна не будет продлевать договор с РФ о транзите газа, который истекает в конце 2024 года. Президент РФ Владимир Путин позже заявил, что РФ не отказывается от транзита газа через Украину.
Позднее, 20 декабря, сообщалось, что Зеленский заявил о согласии на транзит российского газа через Украину, если страны Запада не будут платить РФ за это топливо до окончания конфликта.