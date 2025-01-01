Что и как подорожает для россиян в начале 2025 года

Новогоднее повышение цен на проезд в общественном транспорте коснется и жителей других крупных городов России. В Самаре стоимость одной поездки с 1 января вырастет на 2 ₽ (до 40 ₽ при оплате наличными и до 37 ₽ при оплате картой). На те же 2 ₽ подорожает одна поездка на автобусе в Тюмени (до 32 ₽ при оплате наличными и до 31 ₽ при оплате картой), во Владивостоке стоимость такой поездки вырастет сразу на 5 ₽ (до 50 ₽ при оплате наличными) или 6 ₽ (до 45 ₽ при оплате банковской картой). Проезд на трамваях, троллейбусах и фуникулере Владивостока подорожает в зависимости от способа оплаты на 4−7 ₽ А вот в Казани проезд на автобусах, троллейбусах и трамваях вырастет в цене всего на 1 ₽ — с 42 до 43 ₽ В Перми же подорожание проезда отложили до весны — стоимость одной поездки поднимется здесь с 37 до 40 ₽ с 15 апреля 2025 года.