Bloomberg: Стимулирование китайской экономики приносит плоды

Экономическая активность в секторе услуг Китая быстро растет: опубликованный в последний день 2024 года официальный индекс PMI для непроизводственного сектора неожиданно подскочил в декабре до 52,2 п. (против ожиданий в 50,2 п.). Это является самым высоким значением за девять месяцев, констатирует агентство Bloomberg. «Это говорит о том, что усилия Пекина по стимулированию экономики приносят плоды». — добавляется в материале.
Индекс PMI для производственного сектора составил в декабре 50,1 п. Причем то, что он уже третий месяц подряд остается выше отметки в 50,0 п., говорит о том, что экономическая активность Поднебесной находится в стадии роста, а не спада.
«Меры по поддержке экономики, о которых было объявлено в последние месяцы, похоже, работают», — заявил старший экономист по Китаю в ANZ Рэймонд Юнг.
«Стимулирование отчетливо подстегнуло экономику Китая к концу года», — добавил экономист Capital Economics Габриэль Нг. — «Но данный эффект вряд ли продлится дольше нескольких кварталов, т. к. в следующем году Трамп, вероятно, воплотит в жизнь свои угрозы по тарифам. Кроме того, затянувшиеся структурные дисбалансы продолжают довлеть над экономикой страны».