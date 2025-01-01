Bloomberg: Стимулирование китайской экономики приносит плоды

Экономическая активность в секторе услуг Китая быстро растет: опубликованный в последний день 2024 года официальный индекс PMI для непроизводственного сектора неожиданно подскочил в декабре до 52,2 п. (против ожиданий в 50,2 п.). Это является самым высоким значением за девять месяцев, констатирует агентство Bloomberg. «Это говорит о том, что усилия Пекина по стимулированию экономики приносят плоды». — добавляется в материале.