Заявка на транзит газа из России через Украину оказалась нулевой

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Он был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.