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Заявка на транзит газа из России через Украину оказалась нулевой

По данным оператора ГТС Украины, заявка на транзит российского газа через ее территорию на 1 января является нулевой. В этот день истекает контракт на транзит, газовые сутки в Европе завершаются в 08:00 мск.

Источник: AP 2024

Заявка на транзит российского газа через Украину на 1 января оказалась нулевой, свидетельствуют данные оператора ГТС Украины.

1 января в 8:00 мск истекает контракт на транзит российского газа через территорию Украины. Остановку транзита предварительно подтверждает отсутствие заявки от «Газпрома» на прокачку газа через ГИС «Суджа» на газовые сутки 1 января (начинаются в 8.00 мск в Европе). Данные о заявках на прокачку публикует «Оператор ГТС Украины».

Цена газа в Европе в ходе биржевых торгов выросла до $536 за 1 тыс. куб. м в преддверии ожидаемого прекращения транзита российского газа через Украину, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Это максимальное значение с 27 ноября 2023 года. За день стоимость выросла более чем на 4%.

Стоимость февральского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла более чем до €50 за МВт-ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт-ч).

Власти России и Украины исключили продление контракта. Украинский премьер Денис Шмыгаль говорил, что Киев прекратит транзит в 07:00 (08:00 мск) 1 января по завершении действия соглашения.

Контракт на транзит российского газа через Украину истекает 31 декабря. Он был заключен в конце 2019 года. Тогда Москва и Киев подписали пакет документов об урегулировании судебных споров и взаимных претензий между «Газпромом» и «Нафтогазом», а также о новом транзитном договоре сроком на пять лет с возможностью продления еще на десять лет.

После взрыва «Северных потоков» и приостановки прокачки через газопровод Ямал — Европа транзитная ветка через Украину остается единственным маршрутом для поставок российского газа в Центральную Европу.