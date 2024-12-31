Варочный аппарат: в РФ в 2024 году вырос спрос на технику для приготовления кофе

Спрос на технику для приготовления кофе в 2024 году увеличился более чем на 20%, рассказали «Известиям» ее продавцы. На маркетплейсах фиксируют рост в 2,8 раза. Люди хотят, чтобы дома и в офисе этот напиток был «как в кофейне» — тем более что цены на услуги в таких заведениях заметно увеличились. При этом покупателям есть из чего выбрать — на рынок по параллельному импорту вернулись кофемашины известных мировых брендов, в магазинах присутствует гаджеты для приготовления этого напитка на любой вкус и кошелек, отмечают они.