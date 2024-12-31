Варочный аппарат: в РФ в 2024 году вырос спрос на технику для приготовления кофе

Спрос на технику для приготовления кофе в 2024 году увеличился более чем на 20%, рассказали «Известиям» ее продавцы. На маркетплейсах фиксируют рост в 2,8 раза. Люди хотят, чтобы дома и в офисе этот напиток был «как в кофейне» — тем более что цены на услуги в таких заведениях заметно увеличились. При этом покупателям есть из чего выбрать — на рынок по параллельному импорту вернулись кофемашины известных мировых брендов, в магазинах присутствует гаджеты для приготовления этого напитка на любой вкус и кошелек, отмечают они.
Насколько в РФ выросли продажи кофемашин.
В этом году в РФ значительно вырос спрос на оборудование для приготовления кофе — кофемашины, рассказали «Известиям» продавцы этой техники.
По предварительным данным «М. Видео-Эльдорадо», за 10 месяцев 2024 года увеличение продаж на российском рынке составило 30% в денежном и на 23% в количественном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В январе — октябре россияне приобрели 1,8 млн кофеварок и кофемашин на общую сумму 27,4 млрд рублей.
По подсчетам объединенного ритейлера, в топ-5 самых популярных брендов техники для приготовления кофе входят Delonghi, Philips, Krups, Nivona и Jura.
В денежном выражении 72% рынка занимают автоматические кофемашины со встроенным капучинатором или резервуаром для молока, в штучном их доля составляет 23%. Драйвером продаж стали модели из среднего и премиального сегментов, а также устройства с удаленным управлением, которые позволяют в домашних условиях приготовить напитки различного уровня сложности, отметили в компании. На кофемашины капсульного типа приходится около 8% рынка в деньгах и 14% в штуках, на капельные кофеварки — 4% рынка в деньгах и 23% в штуках, рожковые занимают долю рынка в деньгах в 14% и 20% в штуках, добавили там.
С тем, что в 2024 году в РФ активно росли продажи новых кофемашин, согласны в «Авито». По данным торговой площадки, этот показатель увеличился на 18% по сравнению с 2023 годом. Средняя стоимость новой кофемашины — 25,2 тыс. рублей, а вариант «с рук» — 11,3 тыс.
— Кофемашины — по-прежнему одна из самых быстрорастущих категорий на российском рынке, около ⅔ приходится на автоматические аппараты. Продажи по итогам 11 месяцев этого года увеличились примерно на 20% в штуках и 24% в деньгах, однако рост спроса замедлился в III и особенно IV кварталах. Это связано с подорожанием кредитных предложений на товары в высоком ценовом сегменте, к которым относятся автоматические кофемашины, — сообщил «Известиям» менеджер направления мелкой бытовой техники компании diHouse Савелий Тарасенко.
Продажи продолжают расти благодаря популярности кофе среди россиян, а также тренду на потребление напитка в формате «с собой», приготовить который можно теперь и дома, отметили в «М. Видео-Эльдорадо». Руководитель бизнес-направления «Электроника и бытовая техника» «Авито» Павел Комаров объясняет такую динамику популярностью кофе в качестве лайфстайл-напитка, стремлением тех, кто работает удаленно, к удобству в его приготовлении дома и расширением ассортимента кофемашин в различных ценовых сегментах.
Продажи таких аппаратов на Wildberries показали высокую динамику, прирост год к году составил 180% в натуральном выражении и 130% по обороту, рассказал «Известиям» представитель маркетплейса. Это связано не только с масштабированием бизнеса компании, но и со значительным увеличением количества поставщиков в этой категории — на 47%, отметил он.
Зачем россиянам гаджеты для варки кофе.
В целом сейчас растут многие категории бытовой техники — например, чайники, пылесосы, соковыжималки, отмечает бизнес-аналитик «Марвел-Дистрибуции» Артур Махлаюк. Рост спроса на разные товары связан с их большим выбором, ростом доходов части населения, появлением новых брендов, перечислил он.
— В кофемашинах особенно увеличивается средний сегмент от 5 тыс. до 25 тыс. рублей. Также на рынке представлено много дешевых решений капсульных и капельных кофеварок, которые доступны для массового потребителя, — утверждает Артур Махлаюк. — В России сейчас продолжается тренд на употребление кофе и больше людей могут себе позволить хорошую кофемашину, которая становится предметом регулярного обихода.
Перестройка цепочек поставок техники по параллельному импорту привела к тому, что на рынок начали возвращаться европейские бренды кофемашин, которые всегда ценились, отметил руководитель проекта Content-Review Сергей Половников. Появился и новый интерес к кофе, рассуждает он.
— Рост цен в кофейнях привел к тому, что пользователь теперь стремится хотя бы с утра выпить дома чашку качественно сваренного кофе. И потратить на нее около 50 рублей, а не 300: домашние кофемашины частично заменили предложения кофеен, — указывает эксперт.
Гендиректор TelecomDaily Денис Кусков также называет рост стоимости кофе в специализированных заведениях и общепите в целом причиной повышенного интереса к кофемашинам. Для тех, кто хочет пить хороший кофе дома или в офисе, это, конечно, выход в плане экономии, считает он. Сейчас покупателям предлагается широкий выбор такой техники за счет появления новых брендов и возобновления поставок по параллельному импорту кофемашин известных брендов, указывает эксперт. Спрос на такие решения подогревает рост зарплат во многих отраслях и покупательной способности работающих в них людей, заключил он.