Точка сбора: кто заплатит налог на доходы по вкладам в 2025 году

Россияне по итогам уходящего года должны будут заплатить налог на доходы по вкладам до 1 декабря 2025-го. Под него подпадут те, кто на депозитах заработал более 210 тыс. рублей. Столько можно было получить, если на счетах держать не менее 1,2 млн, однако цифра разнится в зависимости от условий банков, которые в 2024-м были весьма привлекательными, пояснили эксперты. Почему в следующем году власти планируют получить от этого сбора вдвое больше доходов в бюджет — в материале «Известий».
Как рассчитывается налог с доходов по вкладам
В наступающем году россияне второй раз заплатят налог на проценты по вкладам — по итогам доходов, которые получены в 2024-м. Необлагаемая база в этом случае рассчитывается как 1 млн рублей, умноженный на максимальное значение ключевой на первое число каждого месяца в отчетном году. То есть учитывается уровень ставки на 1 декабря 2024-го — 21%.
Таким образом, доход, с которого не нужно платить налог по итогам уходящего года, составит 210 тыс. рублей. Сумма свыше этой облагается сбором по ставке НДФЛ в 13% (а если совокупные доходы человека были более 5 млн рублей — 15%). Внести платеж нужно до 1 декабря 2025-го. ФНС самостоятельно рассчитает размер налога и оповестит тех, кто должен его оплатить.
В 2023 году необлагаемая сумма составила 150 тыс. рублей, поскольку ключевая была ниже. По данным ФНС, сбор в уходящем году обязаны были заплатить 1,8 млн налогоплательщиков. По предварительной оценке налоговой службы, суммарно в бюджет должно поступить 114 млрд рублей по этой статье. «Известия» направили запрос в ФНС.
Сколько денег должно быть на вкладе, чтобы заплатить налог по итогам 2024 года
При введении налога позиционировалось, что его должны будут заплатить держатели депозитов свыше 1 млн рублей. Однако в итоге власти решили отталкиваться от суммы доходов от вклада, поэтому и нужный для такого дохода объем средств на депозите будет для каждого человека индивидуальным, заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Он уточнил: цифра зависит от того, в каком месяце и под какой процент был открыт сберегательный продукт.
— По данным портала «Финуслуги», в конце 2023-го средняя ставка по вкладам сроком на год в топ-50 российских банков составляла 12,7%. Если предположить, что человек год назад положил деньги в банк под эту ставку и на такой срок, а доход получил только в декабре 2024-го, то для попадания под налог сумма вклада должна была составить 1,65 млн рублей, — подсчитал аналитик ФГ «Финам» Игорь Додонов.
Но человек мог открыть депозит и на более короткий срок, а затем несколько раз продлить его и, таким образом, получить заметно более высокую доходность. Например, если клиент продлевал трехмесячный вклад по максимально выгодным условиям, то получил бы порядка 17% годовых в уходящем году, отметила эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская. При таком проценте под налог попадут только депозиты уже от 1,2 млн рублей.
Самые высокие ставки по вкладам в 2024-м банки предлагали к концу года. По данным ЦБ, максимальная доходность по депозитам, не требующим никаких дополнительных условий, составила почти 22% на конец ноября. Однако если люди откроют депозит с такими условиями в декабре, то доход они уже, скорее всего, получат в 2025-м, а значит, налог с него заплатят в 2026-м.
Сколько налог на доходы от вкладов принесет в бюджет
Официальной статистики о том, сколько всего граждан имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМа, депозиты есть практически у каждого третьего россиянина. Доля граждан, которая должна заплатить налог, составляет 1−2%, оценил Владимир Чернов Freedom Finance Global.
— По данным Агентства по страхованию вкладов, на 1 октября 2024-го у 95,9% сумма депозита не превышала 1 млн рублей, еще у 1,6% он находился в диапазоне 1−1,4 млн рублей. Так что плательщиков налога, по всей видимости, будет весьма немного, — согласен Игорь Додонов из «Финам».
В этом году россияне активно несли деньги на вклады. За первые шесть месяцев 2024-го, по данным ЦБ, средства населения на депозитах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн рублей — это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда прирост составил 1,8 трлн. По оценкам регулятора, средства физлиц в банках по итогам всего 2024-го вырастут на четверть.
В связи с этим Минфин ожидает в 2025-м поступления в федеральный бюджет от налога на доходы по вкладам в размере 251 млрд рублей, следует из финансового плана. Это вдвое больше, чем было запланировано в 2024-м (108 млрд). В 2026 году они, по прогнозам, вырастут еще выше и составят 262 млрд рублей, а в 2027-м — до 173 млрд.
— Оценка правительства по поступлениям в бюджет от налога на проценты с вкладов, вероятно, уже учитывает информацию по приросту депозитов. Они, скорее всего, окажутся близкими к прогнозу, а ожидания по дальнейшему росту вполне обоснованны, — отметил Игорь Додонов из «Финама».
По словам Владимира Чернова, сейчас прогноз выглядит достижимым, особенно если экономические условия будут благоприятными, доходы населения высокими, а процентные ставки по вкладам останутся на таком же выгодном уровне.