Точка сбора: кто заплатит налог на доходы по вкладам в 2025 году

Россияне по итогам уходящего года должны будут заплатить налог на доходы по вкладам до 1 декабря 2025-го. Под него подпадут те, кто на депозитах заработал более 210 тыс. рублей. Столько можно было получить, если на счетах держать не менее 1,2 млн, однако цифра разнится в зависимости от условий банков, которые в 2024-м были весьма привлекательными, пояснили эксперты. Почему в следующем году власти планируют получить от этого сбора вдвое больше доходов в бюджет — в материале «Известий».