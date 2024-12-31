Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей

Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний ранее заявили, что вводят соответствующие скидки.