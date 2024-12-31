Российские авиакомпании ввели скидки на билеты для детей

Путин 19 декабря во время прямой линии попросил правительство и авиакомпании до 14 января отрегулировать вопрос предоставления льгот многодетным семьям на перелеты: сейчас компании используют лазейки для их занижения, это должно прекратиться. После этого в Минтрансе РФ сообщили РИА Новости, что прорабатывают с авиакомпаниями предоставление семьям с детьми скидки в 50% на билеты. Ряд компаний ранее заявили, что вводят соответствующие скидки.
Вице-премьер РФ Виталий Савельев 21 декабря подтвердил, что российские авиакомпании установят фиксированную скидку 50% на билеты детям с 2 до 12 лет.
Крупнейшая российская авиакомпания «Аэрофлот» первая отреагировала на слова президента и 23 декабря сообщила, что устанавливает фиксированную скидку 50% от всех доступных тарифов класса эконом при покупке авиабилетов для детей с 2 до 12 лет для перелетов по России с датой вылета от 1 января 2025 года.
Лоукостер «Победа» (входит в группу «Аэрофлот») ввел обязательные скидки 50% для детей до 12 лет на перелеты по России. Она будет распространяться на билеты, купленные с 28 октября и с датой вылета от 1 января 2025 года. Эта скидка для детей применяется к любому тарифу («Базовый», «Выгодный», «Максимум»).
Smartavia также ввела скидки 50% для детей до 12 лет и с гражданством РФ. Билеты с указанной скидкой можно будет приобрести на регулярные рейсы с 1 января 2025 года в кассах, а с 10 января 2025 года авиакомпания подключит к продаже таких билетов онлайн-сервисы.
Авиакомпания Red Wings предоставила скидки на билеты для детей в 50% на рейсы по России в эконом-классе и 20% — за границу. При покупке билетов по РФ для детей от двух до 12 лет на рейсы авиакомпании Red Wings скидка применяется автоматически с 27 декабря 2024 года.