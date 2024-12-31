Россия повысит ввозные пошлины на некоторые товары из недружественных стран

«Правительство Российской Федерации приняло постановление о повышении таможенных пошлин на ряд товаров, ввозимых из недружественных стран. Изменения вступают в силу 1 января», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что будут повышены пошлины «на отдельные виды мясных и рыбных изделий, консервированных готовых продуктов из овощей, фруктов и орехов, кондитерских и мучных изделий, макаронных изделий, соусов, безалкогольных напитков».
«Ставки пошлин в среднем вырастут на 10 процентных пунктов по сравнению с действующими 5−20%», — добавили в министерстве.
Там также рассказали, что пошлина на пиво и сидр вырастет с 0,1 до 1 евро за литр, а на жареный и растворимый кофе с 8% и 7,5% до 13% и 17,5% соответственно. А ввозные пошлины в отношении свечей зажигания составят 25% вместо нынешних 10%.
«Решение принято в рамках системной работы по формированию ответных мер на введенные против России санкции. Номенклатура товаров отобрана с учетом возможностей российских компаний по замещению импорта продукции из недружественных стран. Мера будет способствовать наращиванию инвестиций и ускорению развития внутреннего производства. При этом конкуренция и широкий ассортимент на рынке будет обеспечен сохранением импорта по стандартным пошлинам из дружественных и нейтральных стран», — пояснили в пресс-службе Минэкономразвития России.
Там добавили, что расширяется страновой охват действия уже введенных повышенных пошлин в отношении парфюмерно-косметической продукции из недружественных стран.