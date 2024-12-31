Номер с транзитом: прекратятся ли поставки газа через Украину 1 января

— Если мы всё же рассматриваем вариант полного «выпадения» объемов газа, в настоящее время направляемых на Запад по территории Украины, то это потеря порядка 15% экспортных поставок 2024 года. Однако всё же нельзя исключать, что этот маршрут будет в той или иной юридической форме и объеме сохранен и в будущем. Плюс к этому рост поставок в Китай и страны Центральной Азии, что по итогу 2025 года может даже дать увеличение экспорта российского трубопроводного газа. А с учетом того что на фоне дефицита газа в начале следующего года в Европе цены на него могут существенно вырасти, выручка «Газпрома» также может увеличиться даже при сокращении поставок за рубеж, — отметила Мария Белова.