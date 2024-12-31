Номер с транзитом: прекратятся ли поставки газа через Украину 1 января

Срок действия договора о транзите российского газа через территорию Украины в Европу истекает 1 января 2025 года. Однако эксперты не спешат хоронить маршрут. В качестве компромиссного варианта рассматривается схема свопа с Азербайджаном, то есть перекачка в Европу «юридически» азербайджанского газа. В этом случае Россия де-юре превратится из поставщика в транзитера. Однако реализация такой схемы требует времени. Эксперты полагают: удастся ли ее воплотить в жизнь, будет зависеть от настойчивости европейского бизнеса, заинтересованного в дешевом российском газе, а не в дорогом американском СПГ.
Как Украина отказалась от транзита российского газа.
Несмотря на то что поставки российского газа в Европу через Украину шли без малого полвека, отношения между партнерами нельзя было назвать дружественными, особенно в нулевые годы этого столетия. «Газовые войны» стали традиционным новогодним сюжетом. Однако, если ранее стороны с боем курантов обычно приходили к компромиссу, заставляя серьезно понервничать европейских партнеров, то сейчас всё гораздо сложнее.
Еще в мае 2022 года оператор газотранспортной системы (ОГТС) Украины сообщил о «наступлении форс-мажорных обстоятельств», из-за которых он прекращает транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка». Поставки сократились в 2,5 раза от гарантированного объема — до 40−42 млн куб. м в сутки. В 2023 году объем поставок составил порядка 15 млрд куб. м. По итогам 2024-го, по мнению заместителя гендиректора Института национальной энергетики Александра Фролова, это будет порядка 10 млрд куб. м. В то время как на максимуме, в конце 1990-х, они составляли 140 млрд.
И, несмотря на то, что прокачка газа была прекращена по инициативе Киева, «Нафтогаз» подал в международный арбитражный суд иск против «Газпрома» — потребовал оплату не оказанных услуг по соглашению о транспортировке газа.
Уже в этом году Киев и вовсе отказался продлевать контракт на транзит газа топлива России. Владимир Путин также исключил продление контракта, хотя и отметил, что Москва готова поставлять газ через Украину по контракту с любым контрагентом, «но это невозможно в условиях иска от Киева».
— Мы сказали, мы будем поставлять, даже если это будет там «Сокар» азербайджанский, либо турецкая компания, либо венгерская, либо словацкая. Но пусть они (Украина. — Ред.) иск заберут из суда. Что за бред? Сказали: «Нет, забирать не будем». Ну тогда живите без нашего газа", — заявил президент РФ Владимир Путин 26 декабря во время общения с прессой по итогам саммита СНГ и заседания Высшего Евразийского экономического совета в Ленинградской области.
Поиск компромиссов.
По словам президента, в Киеве осознали, что непродление контракта — большая проблема, и «засуетились».
— Суета в чем начала выражаться? Начали обращаться, по сути, ко всем подряд, чтобы кто-то вместо Украины заключил с нами контракт на этот транзит по территории Украины, — пояснил Путин.
Президент отметил: это предложение подразумевало, что газ так же поставлялся бы по украинской территории, но до границы РФ с этой страной процесс шел бы под управлением «Газпрома», а по территории Украины — под контролем соответствующей структуры какого-либо третьего государства.
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Валерия Андрианова, в качестве компромиссного варианта рассматривалась схема свопа с Азербайджаном, то есть перекачки в Европу «юридически» азербайджанского газа (хотя на практике добытого в России). В этом случае Россия де-юре превращалась бы из поставщика в транзитера и не было бы необходимости заключать новый экспортный контракт — это сделал бы Баку.
В середине декабря агентство Bloomberg со ссылкой на словацкую SPP сообщило, что крупные газовые компании Центральной Европы — Eustream AS, венгерские MOL Uzbek Oil and Gas Plc и MVM, торговые ассоциации и промышленные клиенты из Венгрии, Австрии, Италии и Словакии подписали декларацию о поддержке продолжения транзита газа через Украину на 2025 год.
По словам директора по исследованиям компании «Имплемента» Марии Беловой, сохранить прокачку газа — в интересах Украины, и дело не только в транзитных доходах.
— Осушение трубы пагубно отразится как на обеспечении внутренних потребностей страны газом, так и на работоспособности в значительной степени изношенной трубопроводной системы. Вариант возобновления поставок допускается, пусть и, возможно, с остановкой на несколько дней, потому что ряд европейских потребителей сейчас предпринимает усилия по поиску решения проблемы окончания транзитного договора «Газпром» — «Нафтогаз», — отметила она.
О России и «Газпроме».
Что же касается российской стороны, то тут эксперты не спешат говорить об ухудшении положения «Газпрома», как в финансовом плане, так и в объемах поставок.
— Если мы всё же рассматриваем вариант полного «выпадения» объемов газа, в настоящее время направляемых на Запад по территории Украины, то это потеря порядка 15% экспортных поставок 2024 года. Однако всё же нельзя исключать, что этот маршрут будет в той или иной юридической форме и объеме сохранен и в будущем. Плюс к этому рост поставок в Китай и страны Центральной Азии, что по итогу 2025 года может даже дать увеличение экспорта российского трубопроводного газа. А с учетом того что на фоне дефицита газа в начале следующего года в Европе цены на него могут существенно вырасти, выручка «Газпрома» также может увеличиться даже при сокращении поставок за рубеж, — отметила Мария Белова.
С этой точкой зрения согласился и Александр Фролов. По его словам, в 2025 году поставки в Китай увеличатся на 7 млрд куб. м, в страны Средней Азии — на 5 млрд куб. м и более.
— К тому же полагаю, что в 2025 году загруженность турецкого коридора будет увеличена на 5 млрд куб. м, — считает эксперт.
По словам Валерия Андрианова, остановка транзита через Украину никак не отразится на внутренних газовых тарифах. Аналитик напомнил, что они регулируются государственными органами исходя из экономических и социальных факторов, к числу которых не относятся размер прибыли или убытков «Газпрома».
В целом же собеседники «Известий» отмечают, что вытеснение российского газа из Европы — это долгосрочная программа действий США и их союзников, для реализации которой применялись самые различные методы — от объявления российского газа «несвободными молекулами» до саботирования строительства, а потом подрыва «Северных потоков». Нынешнее прерывание транзита — это один из последних аккордов этой игры.
— Полагаю, что даже в случае мирных переговоров администрация Трампа будет менее всего заинтересована в возобновлении российских газовых поставок. Поэтому скорее он станет продавливать перекачку из Польши до украинских ПХГ регазифицированного американского СПГ, а далее — его транспортировку в Восточную Европу по той инфраструктуре, которая ранее использовалась для перекачки российского газа, — отметил Валерий Андрианов.
При этом, по его словам, остается жизнеспособной и схема со свопом азербайджанского газа. Удастся ли ее воплотить в жизнь, будет зависеть прежде всего от настойчивости европейского бизнеса, заинтересованного в дешевом российском газе, а не в дорогом американском СПГ, констатировал эксперт.