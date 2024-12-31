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Названы компании-лидеры по продажам смартфонов в России

МОСКВА, 31 дек — РИА Новости. Чаще всего из смартфонов с января по октябрь текущего года покупатели в России приобретали модели Xiaomi, этот бренд занял пятую часть рынка в натуральном выражении, при этом больше всего денег было потрачено на iPhone, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС.

Источник: Freepik

«Лидером рынка остается Xiaomi, который занимает 21% рынка в штуках. Далее следует Tecno (16%), Samsung (12%), Realme (11%), Infinix и Apple (по 9%). В денежном выражении лидирует Apple (32%)», — говорится в исследовании.

Всего за этот период в России было продано 2,4 миллиона iPhone на сумму 211 миллиардов рублей. По сравнению с тем же периодом прошлого года продажи увеличились на 8% в натуральном и на 10% в денежном выражении.

Также и по данным специалистов «М. Видео-Эльдорадо» среди производителей популярны Huawei, в также Tecno и Infinix. Так, продажи Huawei на российском рынке за 10 первых месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39% в количественном и на 20% в денежном выражении, Tecno — на 21% в количественном и 30% в денежном, Infinix — на 7% в количественном и на 20% в денежном.

В компании считают, что в наступающем году отечественный рынок смартфонов продолжит расти. Это связано с широким ассортиментом брендов и моделей во всех ценовых сегментах, дальнейшей экспансией искусственного интеллекта в устройства и появлением ряда интересных для потребителей новинок.