Названы компании-лидеры по продажам смартфонов в России

Также и по данным специалистов «М. Видео-Эльдорадо» среди производителей популярны Huawei, в также Tecno и Infinix. Так, продажи Huawei на российском рынке за 10 первых месяцев года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года выросли на 39% в количественном и на 20% в денежном выражении, Tecno — на 21% в количественном и 30% в денежном, Infinix — на 7% в количественном и на 20% в денежном.