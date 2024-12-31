Названа стоимость элитных квартир в новостройках у воды в Москве

Из 550 лотов у воды около 84% предложения предоставлено классом премиум, а еще 16% относится к классу делюкс. По данным экспертов, средневзвешенная цена 1 кв. м в элитных новостройках на первой линии у воды достигла 1,5 млн рублей. При этом в разрезе классов стоимость в премиум-сегменте составила 1,1 млн рублей, в делюксе — 2,5 млн рублей. Средний бюджет элитного предложения на речных берегах находится на уровне 160 млн рублей. Премиальная квартира в среднем обойдется покупателям в 110 млн рублей, а жилье делюкс-класса — 410 млн рублей.
Наибольшее число жилья у воды представлено в районе Дорогомилово — на него приходится 34% от общего объема предложения. Район стал лидером благодаря строительству двух масштабных проектов. Кроме того, в локации запланировано благоустройство двух набережных. В частности, на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» появятся березовая роща с местами для отдыха и игровыми элементами для детей, дикий сад, амфитеатр, крытые павильоны проката и кафе, а также разнообразные места выхода к воде. На набережной Тараса Шевченко планируется создание крупной рекреационной зоны и пешеходного бульвара у воды.
«На сегодняшний день в Москве, особенно в историческом центре, большинство набережных уже благоустроено и чаще всего используются как транспортные магистрали. Ввиду этого комплексы, расположенные на первой береговой линии, могут “похвастаться” только видовыми характеристиками и не более. Однако в более отдаленных локациях присутствуют комплексные проекты, которые включают в себя прямой доступ к благоустроенной территории непосредственно у воды», — отметил управляющий партнер «Аеон Девелопмент» Дмитрий Старостин.
По его словам, как правило, силами города или инвестора создаются прогулочные пешеходные маршруты, многофункциональные общественные пространства и объекты инфраструктуры.
Ранее, 26 декабря, сообщалось, что среднестатистический россиянин на свой годовой заработок может приобрести около 4 кв. м на первичном рынке недвижимости. Наиболее доступными оказались новостройки для жителей Чечни, Ямало-Ненецкого автономного округа и Вологодской области. Об этом говорится в результатах исследования компании KEY CAPITAL.