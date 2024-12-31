Названа стоимость элитных квартир в новостройках у воды в Москве

Наибольшее число жилья у воды представлено в районе Дорогомилово — на него приходится 34% от общего объема предложения. Район стал лидером благодаря строительству двух масштабных проектов. Кроме того, в локации запланировано благоустройство двух набережных. В частности, на участке от Филевского парка до театра «Мастерская Петра Фоменко» появятся березовая роща с местами для отдыха и игровыми элементами для детей, дикий сад, амфитеатр, крытые павильоны проката и кафе, а также разнообразные места выхода к воде. На набережной Тараса Шевченко планируется создание крупной рекреационной зоны и пешеходного бульвара у воды.