Акции производителя пива Anadolu Efes упали еще на десять процентов

Президент России Владимир Путин передал в понедельник долю в АО «АБ Инбев Эфес», принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО «Группа компаний Вместе».
Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, но после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Во вторник акции упали еще на 10% — до 191,6 лиры.
За вторник акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes, подешевели еще на 8,5% — суммарно с понедельника они потеряли в стоимости 65 лир — c 378 лир до 313.
В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV.
AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.
AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.