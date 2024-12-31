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Акции производителя пива Anadolu Efes упали еще на десять процентов

СТАМБУЛ, 31 дек — РИА Новости. Акции турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes продолжили падение во вторник, вновь упав на максимально допустимые 10% на Стамбульской бирже на фоне решения президента РФ о передаче доли в АО «АБ Инбев Эфес» во временное управление, следует из данных биржи.

Источник: © РИА Новости

Президент России Владимир Путин передал в понедельник долю в АО «АБ Инбев Эфес», принадлежащую международной пивоваренной компании AB InBev Efes B.V., во временное управление АО «Группа компаний Вместе».

Торги для Anadolu Efes начались в понедельник на уровне 236 лир за акцию, но после появления сообщений о решении российского президента акции резко обрушились на 10% до 212,8 лиры. Во вторник акции упали еще на 10% — до 191,6 лиры.

За вторник акции холдинга Anadolu Grup, в который входит Anadolu Efes, подешевели еще на 8,5% — суммарно с понедельника они потеряли в стоимости 65 лир — c 378 лир до 313.

В декабре прошлого года турецкая Anadolu Efes договорилась о выкупе у AB InBev неконтролирующей доли в российском AB InBev Efes BV. Однако в августе стало известно, что Anadolu не получила одобрения властей на покупку у бразильско-бельгийского концерна AB InBev доли в совместном российском пивоваренном предприятии AB InBev Efes BV.

AB InBev Efes была образована 30 марта 2018 года благодаря слиянию бизнесов бельгийского концерна ABInBev и турецкой Anadolu Efes. Сама компания в конце апреля 2022 года сообщила, что акционеры (Anadolu Efes и AB InBev) вступили в активные переговоры в отношении продажи неконтролирующей доли AB InBev в совместном российском предприятии AB InBev Efes компании Anadolu Efes.

AB InBev Efes — крупнейшая пивоваренная компания и лидер российского рынка. Компания располагает 11 заводами во Владивостоке, Волжском, Иваново, Казани, Калуге, Клину, Новосибирске, Омске, Саранске, Ульяновске, Уфе и тремя солодовенными комплексами в Казани, Омске и Саранске.