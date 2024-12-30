WSJ рассказала, почему новым властям Сирии сложно восстановить экономику

До гражданской войны Сирия была одним из самых динамичных рынков с уровнем дохода ниже среднего, где практически не было крайней нищеты. По оценке Всемирного банка, с 2011 по 2016 год совокупные потери ВВП Сирии составили $226 млрд (это примерно в четыре раза превышает ВВП страны в 2010 году). Почти все население страны находится за чертой бедности, около 75% живут менее чем на $3,65 на человека в день, а 33% — менее чем на $2,15, что считается крайней бедностью.