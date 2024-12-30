В России самой высокооплачиваемой отраслью за 2024 год стала сфера строительства

Активнее всего по сравнению с 2023-м работодатели стали искать стекольщиков (+189% вакансий за год), фасадчиков (+149%) и кровельщиков (+144%).
На втором месте оказалась сфера продажи и управления недвижимостью, где средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников составила 100 393 рубля в месяц. В отрасли стали чаще требоваться менеджеры по продажам (+35% вакансий за год) и риелторы (+14%).
На третьей строчке — индустрия логистики, доставки и грузоперевозок, где работодатели предлагали в среднем 98 616 рублей в месяц при условии полной занятости. Больше всего за последний год в отрасли повысился спрос на водителей-дальнобойщиков (+20%) и логистов (+14%).
«Сфера строительства и ремонта остается одной из самых высокооплачиваемых отраслей на российском рынке труда в 2024 году, что связано с развитием строительных проектов и реализацией ряда инфраструктурных проектов. Наряду с нею положительную динамику роста зарплатных предложений демонстрирует сфера продажи и управления недвижимостью. Сотрудникам этой индустрии важно быстро адаптироваться к изменениям экономики: сегодня успешные риелторы и менеджеры по продажам должны не только обладать глубоким знанием рынка, но и навыками работы с цифровыми платформами и аналитическими инструментами», — отметил директор категории «Офисные профессии» «Авито Работы» Кирилл Пшеничных.
Кроме того, в текущем году наибольший прирост предлагаемого уровня дохода по сравнению с 2023-м наблюдался в сфере организации мероприятий, где средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 45% за год, достигнув 60 459 рублей в месяц. Следом идет сфера клиентского сервиса, где зарплатные предложения для соискателей за год увеличились на 42% и составили 72 534 рубля в месяц, а также производство промышленного оборудования и станков — прирост средних зарплатных предложений составил 37% год к году, а кандидатам предлагали около 97 045 рублей ежемесячно.
Ранее, 24 декабря, сообщалось, что в России 29% опрошенных назвали главным успешным событием за последний год повышение зарплаты. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков платформы hh.ru. На втором месте среди успехов оказалась новая работа (28%). Каждому четвертому (25%) респонденту удалось удачно сходить в отпуск и нормально отдохнуть.