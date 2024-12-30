В России самой высокооплачиваемой отраслью за 2024 год стала сфера строительства

Кроме того, в текущем году наибольший прирост предлагаемого уровня дохода по сравнению с 2023-м наблюдался в сфере организации мероприятий, где средние предлагаемые зарплаты для новых сотрудников выросли на 45% за год, достигнув 60 459 рублей в месяц. Следом идет сфера клиентского сервиса, где зарплатные предложения для соискателей за год увеличились на 42% и составили 72 534 рубля в месяц, а также производство промышленного оборудования и станков — прирост средних зарплатных предложений составил 37% год к году, а кандидатам предлагали около 97 045 рублей ежемесячно.