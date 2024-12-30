«Рынок всем назло выжил»: каким был 2024 год для частных инвесторов

2024-й год был сложным для инвесторов. Рынку пришлось пережить санкции против Мосбиржи, прекращение биржевых торгов долларом и евро, повышение ключевой ставки ЦБ до рекордного максимума и обвал индекса Мосбиржи на 30% с максимумов года. Тем не менее рынок выжил. Трудности не сломили частных инвесторов. Более того, за год их стало больше — по итогам ноября число физлиц с брокерскими счетам на Мосбирже достигло рекордных 34,7 млн.
К новому году мы подошли с новыми надеждами. Решение Банка России сохранить ставку на уровне 21% вопреки ожиданиям ее дальнейшего роста вызвало ралли на российском фондовом рынке. Инвесторы активно скупали подешевевшие ранее акции в ожидании разворота денежно-кредитной политики (ДКП) и роста индекса Мосбиржи в 2025 году.
Редакция «РБК Инвестиций» огорчалась и радовалась вместе с рынком. Рассказываем, каким был для нас уходящий год — что запомнилось больше, какие события в мире финансов и инвестиций принесли наибольшие проблемы и чего мы ждем от нового 2025 года.
Максим Орловский, управляющий директор «Ренессанс Капитала», приглашенный ведущий программы «Рынки».
Обвал рынка и бездействие.
«ЦБ обманул ожидания всех, — ответил Максим Орловский на вопрос о самом важном событии на финансовом и фондовом рынке в 2024 году. — Весной самые заядлые пессимисты ждали ставку на конец года на уровне 16%, а она оказалась намного выше».
Среди проблем в инвестиционной индустрии он назвал падение рынка по всему спектру и переток средств, которые инвесторы получали в виде купонов и дивидендов, в инструменты краткосрочной ликвидности — фонды или КСУ [неэмиссионная ценная бумага, выступающая как вспомогательный инструмент для совершения сделок РЕПО]. Все это привело к снижению доходов индустрии и к тому, что рынок IPО тоже начал сокращаться.
Отчасти благодаря тому, что часть его средств находится в упомянутых выше фондах, к концу 2024 года Максим подходит в определенном плюсе по своему портфелю. Этому помогло и то, что из некоторых активов удалось выйти еще весной. «Конечно, оглядываясь назад, можно было все продать весной, тогда было бы намного лучше, — рассуждает он. — А так многое просело, как валютные и рублевые облигации, так и акции». Самая большая сложность в инвестициях в этом году для Орловского — с апреля сидеть и почти ничего не делать. «На падающем рынке у тебя постоянно чешутся руки и очень тяжело себя сдерживать», — признался он.
На 2025 год Максим Орловский не стал давать прогнозы, отметив, что сейчас сложный период, а все, что прогнозировалось на 2024 год, не сбылось ни на одном из рынков. Он предлагает не ломать голову сейчас, а «смотреть шаг за шагом, месяц за месяцем, что будет происходить».
«Следующий год будет начинаться, наверное, как год краткосрочной ликвидности, потом, если мы побеждаем инфляцию, опять возвращаемся к тому, что это будут облигации, а в конце, может быть, и акции», — говорит Орловский.
Элина Тихонова, руководитель направления инвестиционных программ телеканала РБК.
Жадность, огромный минус в портфеле и неиссякаемый оптимизм.
«Рынок всем назло выжил. И даже местами рос!».
Это, по мнению Элины Тихоновой, было самым важным событием в 2024 году в мире инвестиций. «Частные инвесторы, просыпающиеся институционалы, НПФ (я надеюсь) не дали нашей песочнице окончательно пересохнуть», — говорит телеведущая. Среди проблем она назвала отсутствие нерезидентов и, как следствие, повышенную волатильность и пониженную ликвидность.
В личных финансах сложнее всего было бороться с жадностью, по ее словам, рука так и не поднялась зафиксировать убыток в запредельно убыточных позициях в акциях. Аналогичная ситуация сложилась и с длинными облигациями, которые когда-то были куплены под «очень привлекательные» 16% доходности. «Тоже зачем-то держу», — изумляется Тихонова.
«Минус в акциях — огромный, просто огромный», — сетует телеведущая. Но плюс тоже есть — в фондах денежного рынка и вкладах, а также в паре выпусков свежих флоатеров. А вот замещайки «худеют телом», говорит Элина.
На 2025 год Элина Тихонова загадала расстаться «с самыми минусовыми минусами». Правда, говорит, что точно пока еще не решила. Первую половину года планирует тихо сидеть в фондах ликвидности и депозитах и ждать хотя бы слабого намека на разворот ДКП.
«Но главная моя инвестидея-2025 (она же пожелание Деду Морозу) — чтобы долгожданные хорошие новости наконец появились и рынок начал отрастать и хорошеть», — заключила Элина.
Прогнозы Элины Тихоновой на 2025 год:
не ждет ставку ниже 18−20%;
ожидает продолжения девальвации рубля;
согласна с аналитиками, дающими в среднем ₽115 за доллар.
Никита Макаров, финансовый обозреватель и ведущий программы «Рынки».
Рекордная ставка ЦБ и уход от рыночных механизмов.
Самым важным событием на финансовом и фондовом рынках в этом году Никита Макаров назвал действия ЦБ по ужесточению кредитно-денежной политики.
«С одной стороны, это и рекордно высокий уровень ключевой ставки, с которым российская экономика сталкивается впервые. С другой стороны, это не всегда прогнозируемые действия: регулятор удивлял рынки в этом году не раз», — говорит Макаров. До сих пор в рядах макроэкономистов идет дискуссия, а стоило ли поднимать так высоко ставку, заметил он.
Главной трудностью Никита Макаров считает уход от рыночных механизмов. «Некоторые решения были продиктованы санкционным режимом, и в моменте были оправданны, например — валютные ограничения на вывод капитала. Но практика не раскрывать отчетность как будто очень понравилась компаниям: под предлогом санкционных рисков некоторые компании вовсе отказались от регулярных отчетов — рынок стал менее прозрачным», — посетовал телеведущий.
Он также отметил, что на некоторые компании были наложены избирательные налоги, что повышает вероятность таких действий в будущем по отношению к другим компаниям. «В таких условиях цель по удвоению капитализации рынка выглядит труднодостижимой», — опасается Макаров.
По его словам, в 2024 году сложностей в части инвестиций у него не было. «Летом я вышел почти из всех акций, оставил только “Сбер”, купленный давно по хорошей цене, большую часть средств реаллоцировал в фонды денежного рынка», — рассказал он. На ИИС у ведущего куплены облигации с короткой дюрацией. Они погашались в течение года, а полученные средства шли в фонды денежного рынка. Из защитных инструментов есть квазивалютные облигации «Полюса» и фонд юаневой ликвидности.
Портфель был весь год в небольшом минусе до 20 декабря — в этот день он вышел в небольшой плюс. «Для себя считаю это неплохим результатом: это лучше индекса ММВБ, который упал на 12% за 2024 год», — говорит Макаров. Среди удачных инвестиций — покупка облигаций «Самолета» с офертой в феврале 2025-го на дне, среди неудачных — дефолт облигаций завода КЭС.
В 2025 году Никита Макаров предполагает изменить стратегию с защитной на более агрессивную, но не планирует делать резких изменений в портфеле до февральского решения по ключевой ставке. «Думаю, что мы еще увидим сюрпризы от инфляции и рубля в 2025-м, что приведет к сюрпризам от ЦБ», — ожидает телеведущий. С опаской он относится и к надеждам рынков на обещания Трампа завершить конфликт России и Украины — напротив, ждет более высокого санкционного давления через новый ценовой потолок на российскую нефть.
Пока же Никита Макаров держит 30% в фондах денежного рынка и лишь чуть 10% — в акциях.
Алексей Таболин, ведущий программы «Рынки».
Упертость, «провал аналитиков» и «Транснефть».
Больше всего Алексея Таболина в 2024 году огорчили «провал аналитиков» и «Транснефть».
Под «провалом аналитиков» телеведущий подразумевает две ситуации:
ошибочный прогноз всех инвестиционных домов и брокеров на этот год (консенсус прогноз ожидал роста рынка на 15−20% и ставку в 12% на конец года);
ошибочные ожидания перед решением ЦБ по ключевой ставке в декабре (консенсус-прогноз 23% при фактическом значении ставки 21%).
Согласно базовой гипотезе Алексея, в первом случае недооценили инфляцию, а именно эффект от бюджетного импульса на расходы населения, и более высокий рост спроса по сравнению с производственным потенциалом. Во втором случае не смогли предсказать «шквал давления на регулятора», считает Алексей.
Предложение Минфина повысить налог на прибыль «Транснефть» до 40% оказало на рынок эффект разорвавшейся бомбы, говорит Алексей Таболин. По его словам, это меняет правила игры на фондовом рынке — оказывается, можно вводить отдельный налог для отдельной компании, которая котируется на бирже, и тем самым выводить прибыль мимо акционеров.
По мнению телеведущего, без подобных инициатив капитализация фондового рынка к 2023 году может не только удвоиться, согласно задаче, поставленной президентом, а «некисло иксануть».
К концу 2024 года Алексей подошел с минусом в портфеле в 16%. По его словам, причиной избыточных потерь стали жадность, и упертость.
Жадность проявилась в покупке «Яндекса» после переезда, что принесло существенный убыток. Она же не позволила зафиксировать прибыльные позиции по «Мечелу», который он не продал по ₽400, и «Русалу», который он не продал по ₽80, когда мог. Упертость же проявилась в нежелании признавать ошибки продолжительное время. В 2025 году Алексей Таболин планирует работать с обоими недостатками.
Прогнозы Алексея Таболина на 2025 год:
ставка: 17% на конец года;
доллар: в среднем ₽103−105 за весь год;
индекс Московской биржи: 3100−3300 пунктов.
Ольга Копытина, заместитель руководителя проекта «РБК Инвестиции».
Обмен заблокированных активов, ИИС-3 и отсутствие финансовой отчетности.
«Самым важным событием на финансовом рынке я считаю реализацию уникальных с точки зрения мировой практики схем возврата денег российским инвесторам: по 665-му и 844-му указам, по 319-му ФЗ, замещение евробондов по 364-му ФЗ, выведение из-под запрета действия указа № 520 сделок ПИФов и некоторых других, остававшихся за кадром», — говорит Ольга Копытина.
Указ № 665 — о получении заблокированных доходов по иностранным бумагам.
Указ № 844 — о возможности продажи части заблокированных активов на сумму до ₽100 тыс.
Эта работа потребовала титанических усилий от всех задействованных в них, подчеркнула она.
Со стороны инвестиций самой главной проблемой для нее стала путаница с ИИС-3. «У меня в этом году как раз заканчивался трехлетний срок (ИИС-1 и ИИС-2 можно закрыть без потери налоговых льгот только через три года после открытия. — “РБК Инвестиции”), я внимательно следила за всеми стадиями рождения инструмента — а рождался он сложно из-за разрыва в принятии нормативно-правовых актов. В итоге я закрыла старый ИИС и не открыла новый», — рассказала Ольга.
Она планирует открыть новый ИИС в 2025 году, если вернут вывод не только дивидендов, но и купонных выплат и доходов по ПИФам — как предлагает ЦБ.
Упомянула Ольга и о закрытых данных по финпоказателям эмитентов. Они стали для нее проблемой как в прошлом, так и в текущем году.
По итогам текущего года Ольга Копытина сумела остаться в плюсе совокупно по брокерскому счету и ИИС (+2,5%). Самой доходной позицией стало золото GLDRUB_TOM — по нему доходность достигла 43%. Порадовали также вклады и накопительные счета, а вот денежный фонд огорчил — из-за повышения комиссии прибыль по нему снизилась более чем на 1 п.п. в год.
«В конце прошлого года я вспоминала старый анекдот про оптимиста и пессимиста. С грустной иронией считаю, что он актуален и на 2025 год», — говорит Ольга Копытина.
Сидят двое: оптимист и пессимист. Пессимист говорит: «Все так ужасно, хуже уже не будет…» А оптимист радостно отвечает: «Будет, будет!».
2025 год Ольга планирует начать в денежных инструментах. Что будет дальше — покажет время. «Горизонт планирования — 15 секунд», — шутит Ольга.
Алексей Митраков, руководитель направления финансового мониторинга проекта «РБК Инвестиции».
Череда повышений ключевой ставки и валютные фьючерсы.
Алексей Митраков самым важным событием в 2024 году считает череду повышений ключевой ставки. «Дивидендные доходности из-за этого перестали быть драйвером роста, а дивиденды перестали быть привлекательным моментом, каким долгое время были для ряда российских акций», — говорит Митраков.
К тому же закредитованным компаниям в этих условиях не до дивидендов, не до прибыли и не до инвестиций. Долговая нагрузка с соотношением чистый долг/EBITDA свыше уровня 5х стала при таком уровне ставок практически преддефолтной. А значит, и инвестиционная привлекательность таких компаний падает, добавил он.
В инвестиционной индустрии Алексей не увидел сложностей, по крайней мере в том, что касается работы инфраструктуры. Однако отметил перманентные трудности с инвестированием в иностранные акции.
В личных инвестициях внимание Алексея Митракова в 2024 году сместилось в сторону как малорискованных (в традиционном понимании), так и высокорискованных инструментов. В частности, он освоил торговлю фьючерсами на валютном рынке.
Больше всего в минувшем году его огорчала ужасная система рыночных оповещений от брокеров и зависание приложений в неподходящий момент.
Насчет 2025 года у Алексея пока скептическое настроение. В первую очередь из-за различных нерыночных рисков. Если риски реализуются, то частные инвесторы могут значительно снизить свою активность, говорит Алексей. Если риски не реализуются, он планирует в целом придерживаться текущей стратегии: облигации и депозиты — с одной стороны, фьючерсы — с другой. Пропорции — исходя из соотношения доходность/инфляция.
Акции Алексей Митраков пока не рассматривает, так как есть возможность зарабатывать без них. По его мнению, отскок на рынке акций возможен по двум причинам:
стоимость денег снижается (Алексей не ждет, что это произойдет в обозримом будущем);
компании покажут улучшение финпоказателей (такого он тоже не предвидит).
Марина Ануфриева, шеф-редактор «РБК Инвестиций».
Кейс «Транснефти», прекращение торгов долларом и евро и фиксация убытков.
Санкции против Мосбиржи и прекращение торгов долларом и евро. Для Марины Ануфриевой эти события были самыми важными в уходящем году. «Это было ожидаемо, еще в 2022 году обсуждался такой сценарий. Но все равно я несколько дней не могла свыкнуться, что теперь нет привычного доллара на Мосбирже», — говорит она.
Еще одной проблемой стал кейс «Транснефти». «Хотя у меня и не было этих акций в портфеле, когда появились новости об увеличении налогов, я стала еще настороженнее относиться к акциям госкомпаний в целом, — рассказывает Марина. — Ведь если для одной такой компании можно неожиданно повысить налоги почти в два раза, то почему этого нельзя сделать для других?».
В личных финансах в 2024 году ей довелось зафиксировать убыток по позиции, которая до этого была в большом плюсе. По словам Марины Ануфриевой, это было верное решение, хотя психологически пойти на это было нелегко.
В целом Маринин портфель по итогам года находится в плюсе. «Хороший прирост показали фонды денежного рынка, на них у меня приходится почти половина портфеля. По акциям в целом я тоже пока остаюсь в плюсе — покупала еще в 2022—2023 годах по ценам ниже текущих», — рассказала она. А вот замещающие облигации и флоатеры заметно просели в цене, но продавать эти облигации Марина в ближайшее время не собирается, поэтому убыток по ним бумажный и не расстраивает. Ну почти.
От 2025 года Марина ожидает разворота в акциях. Но пока серьезно о стратегии не думала — планирует заняться этим в январе-феврале, когда будет больше информации для размышления.
Виктория Саитова, редактор «РБК Инвестиций».
Плохая диверсификация российского рынка, торги в выходные.
Для Виктории Саитовой самыми важными событиями года также стали санкции против Мосбиржи и НРД и последовавшая за этим остановка торгов валютой. «Это сильно испортило настроение на рынке, сменило тренд индекса Мосбиржи на нисходящий», — пишет она.
В инвестициях ее огорчает плохая диверсификация российского фондового рынка, ориентированного на несколько крупных компаний, преимущественно в энергетическом секторе. «Даже год на рынке дал понять, что выбор качественных эмитентов невелик. Мне бы хотелось видеть больше высокотехнологичных компаний, в том числе биотеха», — отмечает она.
Виктория — новичок на фондовом рынке, свой брокерский счет она открыла в 2024-м. «Первый год оказался специфичным! — комментирует она свой опыт на рынке. — Основную часть портфеля я формировала в мае, когда рынок был на максимуме — с надеждой на дальнейший рост. Но получилось — как получилось: на конец декабря просадка составляет 6,65%».
Впрочем, год не был катастрофой, добавляет Виктория. Так как большую часть средств она держит во вкладах, они нивелировали падение портфеля. «Да и в целом я не боюсь просадок, потому что инвестирую вдолгую и еще успею отыграть падение», — подчеркнула Виктория. Она с нетерпением ждет, когда Мосбиржа запустит торги в выходные, потому что времени на личные инвестиции не хватает.
Прогнозы Виктории Саитовой на 2025 год:
ставка останется высокой, снижение, если начнется, то только в четвертом квартале;
не надеется, что рынок акций восстановится к максимумам 2024 года, пока уровни выше 3200−3300 кажутся чем-то забытым и нереалистичным.