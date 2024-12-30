«Рынок всем назло выжил»: каким был 2024 год для частных инвесторов

Отчасти благодаря тому, что часть его средств находится в упомянутых выше фондах, к концу 2024 года Максим подходит в определенном плюсе по своему портфелю. Этому помогло и то, что из некоторых активов удалось выйти еще весной. «Конечно, оглядываясь назад, можно было все продать весной, тогда было бы намного лучше, — рассуждает он. — А так многое просело, как валютные и рублевые облигации, так и акции». Самая большая сложность в инвестициях в этом году для Орловского — с апреля сидеть и почти ничего не делать. «На падающем рынке у тебя постоянно чешутся руки и очень тяжело себя сдерживать», — признался он.