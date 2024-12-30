Россиянам рассказали, кто чаще всего берет займы в новогодние праздники

«Обычно портрет заемщика меняется в зависимости от времени года, так, например, в период отпусков кредиты чаще всего берут работники бюджетной сферы, осенью — домохозяйки, а зимой — работники торговой сферы. При этом, именно в новогодний период мы видим всплеск интереса к займам и кредитам со стороны самозанятых», — рассказала директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.
Как сообщила Романенко со ссылкой на данные опроса, 9% из 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет брали заем или кредит в канун новогодних праздников в последние два года. «Примечательно, что большинство из этой группы… работают как самозанятые или имеют статус ИП (61%). Первые обычно берут заем или кредит до 100 тысяч рублей из-за того, что заказчики не успели провести оплату по акту до нового года, а также, чтобы съездить в отпуск. Вторые ориентируются на более крупные суммы — до 500 тысяч рублей. Обычно заемные средства предприниматели используют, чтобы закрыть разрыв в бюджете без ущерба для бизнеса», — добавила она.
На втором месте среди тех, кто оформляет кредиты в канун нового года, оказались граждане без постоянного места работы — 18%. Они чаще всего берут займы до 15 тысяч рублей на новогодний стол. Замыкают тройку лидеров работники бюджетной сферы (9%), которые берут кредиты до 70 тысяч рублей на повседневные нужды или отпуск.
В новогодний период, с середины декабря до середины января, по словам директора кредитного направления «Сравни» Магомеда Гамзаева, в 67% случаев берут кредиты повторные заемщики. Среди них — 56% мужчин возрастом от 23 до 49 лет, работающих по найму (78%) специалистами на неруководящих позициях (59%) со средним специальным (35%) или высшим образованием (31%).
«Непосредственно в дни Нового года (31 декабря — 1 января) берут кредиты или займы в основном те же “повторники” — 81%, среди которых превалируют мужчины (60%) возрастом 23−34 года (49%) со средним образованием (57%). Преимущественно 76% таких заемщиков берут наличные суммы до 50 тысяч рублей (70%) на срок меньше года (51%). Наиболее популярная цель в новогодний период — просто деньги (80%)», — добавил он.
В свою очередь пресс-служба маркетплейса «Финуслуги» рассказала, что согласно результатам опроса, проведенного в ноябре среди аудитории его Telegram-канала, каждый третий планирует взять кредит до Нового года. «Большая часть клиентов, которые планируют оформить кредит, намерены обратиться за оформлением кредитных карт: их доля составила 72%… На втором месте по популярности после кредитных карт — потребительский кредит, его планируют оформить 17% опрошенных, еще 6% заявили о планах взять микрозайм, а 5% — обратиться за автокредитом», — рассказала пресс-служба маркетплейса.