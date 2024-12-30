Россиянам рассказали, кто чаще всего берет займы в новогодние праздники

Как сообщила Романенко со ссылкой на данные опроса, 9% из 3 тысяч россиян в возрасте от 18 до 60 лет брали заем или кредит в канун новогодних праздников в последние два года. «Примечательно, что большинство из этой группы… работают как самозанятые или имеют статус ИП (61%). Первые обычно берут заем или кредит до 100 тысяч рублей из-за того, что заказчики не успели провести оплату по акту до нового года, а также, чтобы съездить в отпуск. Вторые ориентируются на более крупные суммы — до 500 тысяч рублей. Обычно заемные средства предприниматели используют, чтобы закрыть разрыв в бюджете без ущерба для бизнеса», — добавила она.