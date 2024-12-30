Путин передал производителя Bud и «Клинского» во временное управление

Президент Владимир Путин передал компанию АВ Inbev Efes BV во временное управление «ГК Вместе», следует из указа, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно документу, передаются 15,8 млрд обыкновенных акций и 92,9 тыс. привилегированных акций.
AB InBev Efes — пивоваренная компания, располагающая в России 11 заводами и тремя солодовенными комплексами, она входит в тройку лидеров российского рынка. Это совместное предприятие образовано в 2018 году турецкой Anadolu Efes и бельгийской AB InBev для работы на российском рынке.
Это было последнее из трех крупнейших в России пивоваренных предприятий, до сих пор находившееся под контролем иностранного бизнеса. Среди брендов компании: Bud, Hoegaarden, Stella Artois, Löwenbräu, «Клинское», «Сибирская Корона», «Т».
По данным СПАРК, ГК «Вместе» принадлежит Николаю Тюрникову, она занимается разработкой программного обеспечения, консультационными услугами по вопросам финансового посредничества.
Anadolu Efes пыталась с конца 2023 года выкупить вторую часть, но правительственная комиссия этим летом отказалась одобрить предложенную структуру сделки.
К концу октября 2024-го турецкая компания согласовала с бельгийским партнером новую конфигурацию соглашения: «Anadolu Efes приобретет долю AB InBev в российском бизнесе, а AB InBev приобретет долю Anadolu Efes в украинском бизнесе».
В 2023 году выручка AB InBev Efes выросла на 11,4%, до 108,6 млрд руб., чистая прибыль — до 16,7 млрд руб. В прошлом году заводы компании выпустили 23,2 млн гл пива, 527,7 тыс. гл кваса, сидра и воды.
По сведениям «Коммерсанта», AB InBev Efes вместе с другими производителями пива предупредила торговые сети о повышении цен на продукцию с 1 января. Большинство опрошенных газетой пивоваров и дистрибьюторов планируют поднять отпускные цены на 9−10%, рассказали газете собеседники на рынке.