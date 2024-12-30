Путин передал производителя Bud и «Клинского» во временное управление

AB InBev Efes — пивоваренная компания, располагающая в России 11 заводами и тремя солодовенными комплексами, она входит в тройку лидеров российского рынка. Это совместное предприятие образовано в 2018 году турецкой Anadolu Efes и бельгийской AB InBev для работы на российском рынке.