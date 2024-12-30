«В молдавской политике происходило много всего странного. Но это первый случай, когда политики обвиняют свою страну в проблемах, созданных за рубежом. Впервые кремлевские политические “шуты и спекулянты” в Кишиневе пытаются оказать давление на правительство, чтобы оно согласилось переложить на плечи граждан долг более $700 млн. Этого долга не существует. Мы должны сделать все, чтобы окончательно избавиться от любого инструмента шантажа», — сказал политик (цитата по NewsMaker).