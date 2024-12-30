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Правительство продлило действие квот на ввоз семян из недружественных стран

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство России продлило на 2025 год действие квот на ввоз семян из недружественных стран, их общий объем составит 18,3 тысячи тонн, сообщили в пресс-службе кабмина.

Источник: © РИА Новости

«В 2025 году в России продолжится действие временных ограничений на ввоз отдельных видов семян из недружественных стран. Постановление об этом подписано. Ограничения будут действовать с 1 января 2025 года по 31 декабря. Они коснутся семян картофеля, пшеницы, ржи, ячменя, кукурузы, соевых бобов, рапса, подсолнечника и сахарной свёклы», — говорится в сообщении.

Отмечается, что семена из недружественных стран можно будет ввозить в рамках установленных квот, их общий объем в 2025 году составит 18,3 тысячи тонн. Показатели рассчитаны Минсельхозом исходя из «потребностей российских сельхозтоваропроизводителей с учётом баланса отечественного производства, импорта и экспорта семян».

«Принятое решение позволит поддержать отечественное семеноводство и развитие селекции», — добавляется в сообщении.