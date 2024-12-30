Медианная цена новых автомобилей в 2024 году снизилась до 1,4 млн рублей

«Медианный чек на покупку авто с пробегом в 2024-м — 1,1 миллиона рублей (в 2023 году — 1,07 миллиона рублей), нового — 1,44 миллиона рублей (в 2023 году — 1,5 миллиона рублей)», — сказано в исследовании.
Медианная цена — это значение, которое разделает распределение стоимости товаров в выборке на две равные части: одна половина цен ниже этого значения, а другая половина — выше.
Самый высокий чек на новые автомобили, ожидаемо, был в Москве — почти 1,95 миллиона рублей, при этом годом ранее он был немного выше — 2,1 миллиона рублей. А вот в Московской области, наоборот, показатель увеличился — до 1,9 миллиона рублей с 1,4 миллиона. Тройку лидеров замыкает Санкт-Петербург, где стоимость автомобиля составляла 1,63 миллиона рублей против 1,52 миллиона в 2023 году.
Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области — до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее. В остальных же он уменьшился: на 19% в Свердловской области и Башкирии (по 1,7 миллиона рублей), на 18% — в Краснодарском крае (1,4 миллиона рублей), на 13% — в Тюменской области (2 миллиона рублей), на 11% — в Самарской (1,1 миллиона рублей) и Ростовской (1,8 миллиона рублей) областях. В Татарстане он остался без изменений и составил 1,7 миллиона рублей.
Авто с пробегом дороже всего продавали в Москве и области — 1,25 миллиона и 1,24 миллиона рублей соответственно. При этом стоимость выросла на 13% и 24% соответственно. Чуть меньше показатель составляет в Тюменской области — там медианная цена увеличилась на 20%, до 1,2 миллиона рублей. По 1,1 миллиона рублей стоимость поддержанной машины составляет в Санкт-Петербурге (+5% за год), Краснодарском крае (-8%), Татарстане (без изменений). Около 1 миллиона — в Свердловской (+5%), Ростовской (-9%), Челябинской (-17%) и Самарской (7%) областях, а также в Башкирии (-10%).