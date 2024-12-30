Медианная цена новых автомобилей в 2024 году снизилась до 1,4 млн рублей

Среди регионов с самой высокой медианной ценой на новые машины чек увеличился еще лишь в Челябинской области — до 1,3 миллиона рублей с 990 тысяч годом ранее. В остальных же он уменьшился: на 19% в Свердловской области и Башкирии (по 1,7 миллиона рублей), на 18% — в Краснодарском крае (1,4 миллиона рублей), на 13% — в Тюменской области (2 миллиона рублей), на 11% — в Самарской (1,1 миллиона рублей) и Ростовской (1,8 миллиона рублей) областях. В Татарстане он остался без изменений и составил 1,7 миллиона рублей.