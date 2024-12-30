Массовый туризм из России в Грецию остался в прошлом, заявил посол

В 2013 году Грецию посетили рекордные 1 миллион 300 тысяч русских, последние годы в страну приезжали порядка 800 тысяч россиян в год.
«Что касается массового туризма из России в Грецию, то это осталось в прошлом. Сразу после того, как были отменены прямые рейсы из Афин в Москву и из Москвы в Афины, заблокированы странами ЕС карты отечественных банков, интерес к греческому направлению пошел резко вниз», — сказал посол.
Маслов привел статистические данные, согласно которым за десять месяцев Грецию посетили всего 15 тысяч россиян.
«По подсчетам греческих отраслевых экспертов, каждый год без российских туристов обходится республике приблизительно в 1 миллиард евро. Многие местные отрасли лишились прибыли, например, пушно-меховое производство», — сказал дипломат.
По его словам, эксперты туристического сектора отмечают интерес россиян к отдыху на греческих курортах класса люкс.
«Но это, как вы понимаете, не имеет никакого отношения к массовому туризму», — заметил посол.