Как налоговики доначисляют НДФЛ на займы работникам

Кроме того, БраЗМК утверждал, что в силу вышеописанной схемы поступившие займы фактически являлись доходом Суворовых от продажи акций завода. По их данным, во время планирования этих сделок у БИП не было свободных денег в нужном объеме, а перевод со счета БраЗМК привел бы к высокой банковской комиссии, поэтому было решено выдать займы со счетов завода. Один из акционеров заявлял в 2022 году, что планировал позднее вернуть эти деньги. Передачу акций взаимозависимому юрлицу они мотивировали улучшением защиты бизнес-активов. И, наконец, оба Суворовых представили за 2023 год декларации 3-НДФЛ, в которых отразили доход от продажи акций (он был освобожден от налогообложения в силу долгосрочного владения бумагами).