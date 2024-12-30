Евро возглавил рейтинг валют, чья доля в расчетах через SWIFT снизилась

Крупнейшая международная система передачи финансовой информации раскрывает данные по долям двадцати валют, которые используются ее участниками. Согласно данным системы, сильнее всего по сравнению с осенью 2014 года снизилась доля европейской валюты — сразу на 6,83 процентного пункта, его доля в международных расчетах через систему в ноябре составила 22,29%. При этом отрицательную динамику показала половина изученных валют, однако там снижение было не таким заметным.
Так, доля фунта стерлингов уменьшилась за 10 лет на 0,86 процентного пункта, до 7,27%, а швейцарского франка — на 0,42 процентного пункта, до 0,96%. Австралийский доллар просел на 0,29 процентного пункта, до 1,69%, южноафриканский ранд — на 0,2 процентного пункта, до 0,28%.
При этом доля использования участниками системы целого ряда валют за 10 лет почти не изменилась. В их числе оказались, например, норвежская крона (снижение на 0,16 процентного пункта, до 0,64%), польский злотый (рост на 0,13 процентного пункта, до 0,73%) и филиппинский песо (рост на 0,16 процентного пункта, до 0,27%). Снижение «веса» в международных платежах мексиканского песо, тайского бата, датской и шведской кроны, а также новозеландского доллара составило менее 0,1 процентного пункта.
Кроме упомянутых, доли еще семи валют показали положительную динамику. Это малайзийский ринггит (рост на 0,2 процентного пункта, до 0,24%), гонконгский доллар (на 0,52 процентного пункта, до 1,68%), иена (увеличение на 0,56 процентного пункта, до 3,44%) и сингапурский доллар (с такой же динамикой, до 1,49%).
В число валют, чья востребованность за прошедшее десятилетие выросла заметнее всех, вошли канадский доллар (рост на 0,76 процентного пункта, до 2,61%) и юань (на 1,82 процентного пункта, до 3,89). А лидером стал доллар США, показавший положительную динамику в 4,68 процентного пункта и в ноябре занявший долю в расчетах в системе в 47,68%.
В росте доли доллара в SWIFT нет ничего удивительного и это точно не свидетельствует о повышении привлекательности американской валюты, уверен независимый промышленный эксперт Леонид Хазанов.
«Скорее наоборот — это показывает, что есть страны, прекрасно обходящиеся без SWIFT, прежде всего Россия и Иран. К тому же отдельные государства разрабатывают и используют свои системы транзакций, и российский бизнес тоже может их применять для совершения сделок. Поэтому увеличение доли доллара в платежах через SWIFT свидетельствует о снижении популярности их обоих», — заключил эксперт.