Евро возглавил рейтинг валют, чья доля в расчетах через SWIFT снизилась

«Скорее наоборот — это показывает, что есть страны, прекрасно обходящиеся без SWIFT, прежде всего Россия и Иран. К тому же отдельные государства разрабатывают и используют свои системы транзакций, и российский бизнес тоже может их применять для совершения сделок. Поэтому увеличение доли доллара в платежах через SWIFT свидетельствует о снижении популярности их обоих», — заключил эксперт.